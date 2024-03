Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye terörle mücadelede büyük başarılara imza attı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Son 21 yılda terörle mücadelede ve milli güvenlik sistemimizde daha önce eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attık. Türkiye her alanda sözcüğün tam anlamıyla çağ atladı." dedi.

Fidan, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer'in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Dinçer'in Mudanya'ya hizmet aşkıyla dolu olduğunu söyledi.

Mudanya'nın milli tarih ve kimlik şuuru açısından çok müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Fidan, 11 Ekim 1922'de, Anadolu'nun boyunduruk altına alınması için oynanan oyunların bozulmasının, ilk defa yazılı olarak Mudanya'da kayda geçtiğini anımsattı.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehit, gazi ve tarihteki tüm kahramanlardan aldıkları emaneti daha yukarılara taşımanın gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir milli şahlanış sürecindeyiz. Türkiye'miz gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyunu bozan, adaletsizliklere boyun eğmeyen güçlü bir siyasi duruş sergiliyor. Bir ülkenin kahramanları hep vardı. Bu topraklar askerinden öğretmenine, bilim insanından istihbaratçısına hayatın her alanında, her dönem farklı kahramanlar çıkarmıştır. Bizler zor zamanlarda ortaya çıkan liderler sayesinde güçlüklerin geride bırakılmasına ve yeni dönemlere yelken açılmasına tarih boyunca defalarca şahitlik etmiş bir milletiz. Son 21 yılda Türkiye'mizin hangi noktadan nereye geldiğini, nasıl bir sıçrama kaydettiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü Türkiye artık hakikaten sadece bölgesinde değil, uluslararası düzeyde de önemli bir aktöre dönüşmüştür."

"Her alanda çıtayı yükselterek çok şükür yepyeni bir çığır açtık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devleti ve milleti için gece gündüz nasıl mücadele ettiğine yakinen şahitlik ettiğini anlatan Fidan, "Türkiye'de siyasetin ve toplumsal hayatın her alanındaki vesayet zincirlerinin kırılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi ve kararlılığıyla mümkün olmuştur. Son 21 yılda terörle mücadelede ve milli güvenlik sistemimizde daha önce eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attık. Türkiye her alanda sözcüğün tam anlamıyla çağ atladı. Savunma sanayinde yüzde 20 olan yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere taşıdık. Küresel savunma ürünleri ihracatı endekslerinde rekor kıracak noktalara geldik. Milletimizin teveccühü ile hayata geçirdiğimiz politikalar ve stratejiler vasıtasıyla her alanda çıtayı yükselterek ve refah seviyemizi artırarak çok şükür yepyeni bir çığır açtık." ifadesini kullandı.

Milletin refah, huzur ve güvenliği artırırken, gönül coğrafyasını da ihmal etmediklerine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki icraatımızın ve çalışmalarımızın semerelerini de alıyoruz. Dünyada krizlerin, çatışmaların, hatta savaşların artma eğiliminde olduğu bir dönemdeyiz. Milli menfaatlerimizi korumak için gidişatı iyi ve doğru okumamız gerekiyor. Mevcut dünya düzeni küresel adaletsizlikle, krizlerle, savaşlarla baş edemiyor. Kendini güncellemeyen mevcut sistem, yaşanan sorunların da kaynağı haline gelmiş durumdadır. Mevcut sistemin acizliği Gazze'de tamamen ifşa olmuştur. İsrail'in ve zalimine seyirci kalan bu sistem Ukrayna'daki savaşı da engelleyemiyor. Tersine teşvik ediyor. Bu sistem, bırakın adaleti tesis etmeyi, küresel düzeydeki eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Hegemon güçler sadece emperyal gündemleriyle meşgul oluyorlar. Terör örgütlerini, vekil örgütleri ve diğer yerel vesayet unsurlarını taşeron olarak kullanmaya devam ediyorlar. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların tümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun boşa çıkardık."

"Fırsatların da peşinden koşacağız"

MİT Başkanlığı görevi sırasında "Sadece karşımıza çıkan teröristle uğraşmayacağız. Peşine düştüğümüz teröristleri yakalayıp gerekeni yapacağız" diye konsept oluşturduklarını anlatan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle de yaptık. Dış politikamıza bunu uyguladığımız zaman sadece önümüze çıkan tehditlerle değil, aynı zamanda ülkemiz için gerekli olan fırsatları, imkanları, milli menfaatleri dünyanın neresinde olursa olsun bulup elde edeceğiz. Sadece uluslararası sistemin önümüze çıkardığı engellerle vaktimizi harcamayacağız, mücadele ederken ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için iyi olanın da peşinden koşacağız. Fırsatların da peşinden koşacağız. İşte bu yüzden Türkiye artan imkan ve kabiliyetleriyle adalet ve vicdan temelinde yeni bir dünya düzeni kurulması için öncü rol üstlenmiş durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' söyleminin dünyanın her köşesinde karşılık bulması asla boşuna değil."

Fidan, Türkiye'nin artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülke olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunu terörle mücadele stratejimizde de görüyoruz. Hükümetimizle, askerimizle, güvenlik güçlerimizle, terörle mücadelede son 21 yılda kaydedilen mesafe apaçık ortadadır. Terör illetini sadece ülkemizden değil, sınır ötemizden de temizleme çabalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat'taydık. Hem kendi sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Iraklı mevkidaşlarımızla paylaştık. Onlardan da bu konuda bizimle birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık. PKK'nın, Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir örgüt olduğunu ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler. Iraklı kardeşlerimizle işbirliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek."

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımcılara hitap ettiği toplantıda, AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer, projelerini içeren sunum yaptı.

Konuşmaların ardından aday Dinçer, Bakan Fidan'a tarihi Mudanya mütareke binasının tablosunu hediye etti.