Diyarbakır\'da Alüminyum Fabrikası Açıldı

Politika

Bakan Kacır, Diyarbakır'da alüminyum fabrikasını açılışına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Son 22 yılda Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Karacadağ OSB'yi kurduk. OSB sayısını 3'e çıkardık. OSB'lerimizde 28 binden fazla vatandaşımıza istihdamın önünü açtık"

"Son 22 yılda; şehrimizde gerçekleştirilecek 105,5 milyar lira yatırım için 2 bin 722 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 136 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık"

"Karacadağ Kalkınma Ajansımız eliyle Diyarbakır'daki 641 projeye 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de son 10 yılda 152 kalkınma projesine 702 milyon lira destekte bulunduk"

"2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejimizde Diyarbakır'ı ülkemizdeki 7 bölgesel merkezden biri olarak belirledik"

DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır'da toplam 30 milyon dolar yatırım tutarındaki alüminyum fabrikasının açılışına katıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde alüminyum fabrikası açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli bir basamak olarak gördükleri 15 milyon dolar yatırımla birlikte toplam 30 milyon dolar yatırım tutarındaki üretim tesislerinin şehre ve bölgeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Türkiye ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen herkesi baş tacı etmeye devam edeceklerini belirten Bakan Kacır, dayatmalara boyun eğmeden, günlük siyasetin geçici tartışmalarına aldırmadan, ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak "tam bağımsız ve müreffeh Türkiye" hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Artık Türkiye'nin; başına vurup elindeki ekmeğinin alınmaya çalışıldığı eski Türkiye olmadığını aktaran Kacır, "Son 22 yılda asırlık eser ve hizmetlerle eskinin kayıplarını telafi eden; sağlam altyapısıyla, özgüven inşasıyla kararlarını kendi iradesiyle veren ve atılımlarını kendi gücüyle yapan bir Türkiye var. Sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü haline gelmiş; pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği tabloyu da fırsata dönüştürmüş bir Türkiye var. Bakınız sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre; Almanya'da yüzde 13; İtalya'da yüzde 6,7; Fransa'da yüzde 3,9 ve İspanya'da yüzde 0,9 düşüş kaydetti. Aynı dönemde Türkiye'de ise yüzde 19,5 yükseldi. İmalat sanayimizin öncülüğünde ihracatımız yeni rekorlara imza atıyor" dedi.

Türkiye'nin bugün, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğunu kaydeden Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıma mücadelesini sürdürürken kalkınma yolculuğunda hiçbir şehrimizi arkada bırakmıyoruz. Doğunun incisi Diyarbakır'ı sayısız eser ve hizmetlerle buluşturuyoruz. Şehrimizde planlı sanayi altyapısının güçlenmesi için son 22 yılda Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Karacadağ OSB'yi kurduk. OSB sayısını 3'e çıkardık. OSB'lerimizde 28 binden fazla vatandaşımıza istihdamın önünü açtık. Son 22 yılda; şehrimizde gerçekleştirilecek 105,5 milyar lira yatırım için 2 bin 722 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 136 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Şehrimize yakışır şekilde katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını güçlendirmek için Diyarbakır'a 1 teknopark ve 3 Ar-Ge merkezi kazandırdık."

"2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejimizde Diyarbakır'ı ülkemizdeki 7 bölgesel merkezden biri olarak belirledik"

22 yıl öncesine kadar parmakla sayılabilecek kadar KOBİ'nin KOSGEB desteklerinden yararlanmışken 22 yıl içinde bu sayıyı 16 binin üzerine çıkardıklarını ifade eden Kacır, "Karacadağ Kalkınma Ajansımız eliyle Diyarbakır'daki 641 projeye 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de; son 10 yılda 152 kalkınma projesine 702 milyon lira destekte bulunduk. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız 2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejimizde Diyarbakır'ı ülkemizdeki 7 bölgesel merkezden biri olarak belirledik. Diyarbakır'da başta gıda, giyim eşyaları ve mobilya sektörlerinde sektörel odaklanmayı, katma değer artışını, ölçek büyütmesini ve markalaşmayı destekleyeceğiz" diye konuştu.

Tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesini sağlayacak, turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını artıracak, lojistik altyapıyı güçlendirecek projelerle ilin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü güçlendireceklerini söyleyen Kacır, "Diyarbakır'ımızın kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracak yatırımların önünü daha da açacağız. Terörü bu topraklardan sildikçe bizler de bölgemizde yeni adımlar atacağız, şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturarak, daha da büyüteceğiz, kalkındıracağız. Eser ve hizmet siyasetiyle Diyarbakır için ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şehrin üretim ve ihracat ile konuşulmasını istediklerini belirten Kacır, "Bir sözü de buradan Diyarbakır gençlerine yollamış olalım. Valimizle de konuştuk; inşallah çok hızlı bir şekilde TÜBİTAK eliyle Diyarbakır'ımıza bir bilim merkezi de kazandıracağız. Bu şehrin çocukları, Türkiye'nin geleceğine imza atacak mühendisler olarak, bilim insanları olarak yetişecek. Teknofest rüzgarı da Diyarbakır'ımızla buluşacak.

Firma sahibi, OSB Başkanı Mustafa Fidan, AK Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu Ataman ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.