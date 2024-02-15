CHP\'nin \'Efsane Başkan\'ı istifa etti: Partisini ve Özel\'i eleştirdi

İzmir Dikili'nin eski belediye başkanı Osman Özgüven, partisi CHP'nin aday belirleme yöntemini eleştirerek istifa etti. "Efsane Başkan" olarak bilinen Özgüven, mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesi sonrasında "Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün" dedi.
CHP lideri Özgür Özel'in "Babam gibi severim. O olmasaydı Özgür Özel bugün burada olmazdı." dediği Osman Özgüven, partisine sert eleştirilerde bulunarak değişim sonrası yaşanan hayal kırıklığına işaret etti. Özgüven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
" Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi, partimizi özüne döndürerek sosyal demokrasi çizgisine oturtacakları, aday belirlenirken ön seçim ve halk anketi yapacakları yönünde Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlardır. Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP'deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır.
Gelinen noktada, başta Özgür Özel olmak üzere, genel merkez yönetiminin oluşturduğu derin hayal kırıklığı içindeyim. 81 yaşımdayım. Aktif siyasi yaşamımı noktalayalı 11 yıl oldu. Hiçbir kişisel beklentim yok. Şan, şöhret, methiye, ödül, rant hırslarım hiç olmadı. Umudum, partimizde reform hareketinin gerçekleşmesiydi. Umudum, geçmişte Dikili'de hayata geçirdiğimiz ve benden sonra sonlandırılan sosyal belediyecilik uygulamalarının yeniden canlandırılmasıydı.
'Parti yönetimi halktan büyük değildir. Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' demiştim. Ömrünün önemli bölümünü; emek, demokrasi, barış mücadelesine adamış bir kişi olarak büyük emekler verdiğim partimden istifa ediyorum; çünkü bu CHP, bizim partimiz olmaktan çıkmıştır.
CHP lideri Özgür Özel, 14 Aralık'ta Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki belgesel gösterimi sonrasında Özgüven'in elinden tutarak sahneye çıkmış, Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim ettikten sonra yaptığı konuşmasında, "Eğer 1984-1994 arasında Osman Özgüven Dikili Belediye Başkanı olmasaydı bugün Özgür Özel burada olmazdı. Babam gibi severim." demişti.
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