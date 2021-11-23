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Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda - Son Dakika

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

23.11.2021 15:59
Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifine ilişkin, "Yapılan düzenleme ile TRT katkı payı kaldırılarak elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve...

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifine ilişkin, "Yapılan düzenleme ile TRT katkı payı kaldırılarak elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirilmeye gidilmesi öngörülmektedir." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başladı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, usule ilişkin itirazda bulunarak, teklifin anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Yerli otomobil çalışmalarına değinen Tarhan, hükümetin, 2011 yılından beri yerli otomobilin yakın bir zamanda yollarda olacağına dair açıklama yaptığını, ancak aradan bunca zaman geçmesine rağmen ortada bir ürünün olmadığını söyledi.

Tarhan, "Biz yerli otomobile karşı değiliz, sadece gerçekçi davranılmasını istiyoruz. Bütçenin bir hiç uğruna harcanmasını istemiyoruz. Yerli otomobil bir seçim malzemesi olarak kullanılıyor. Yerli otomobil diye bize bir inşaat alanı gösteriliyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ise teklifi "adsız kanun" olarak nitelendirdi.

Teklifin anayasal açıdan ve yasama tekniği açısından meşru görülebileceğini ama savunabilir olmadığını ileri süren Kaboğlu, "Teklifte 12 kanunda değişiklik yapılıyor ve bizim 35 kez değişiklik yaptığımız kanunlarda değişiklik yapılıyor. Yani 27. yasama döneminde bizler tarafından 12 yasada 35 kez yaptığımız değişikliklerin ardından bir değişiklik söz konusudur. Bu değişikliğin getirebileceği kuşkusuz olumlu katkılar olacaktır ama getireceklerinden çok götürecekleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaboğlu, görüşülecek kanunların büyük bir kısmının komisyonun yetki alanına girmediğini savundu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da komisyonun usul ve teamüllere uyulmadığını ileri sürerek, "Alelacele bir şey içerisindesiniz. Önceki kanunlarda da aynı şey oldu. Aceleniz nedir? Bu kanunu böyle bir anda bu akşam geçirip çarşamba günü Genel Kurula indirmek istiyorsunuz." görüşünü paylaştı.

Komisyon Başkanı Altunyaldız ise usule ilişkin itirazlara, "Komisyonumuzun tüm geleneklerini ziyadesi ile yaşatıyoruz. Tüm parti gruplarımızın düşünce ve katkılarını alan bir anlayışla ve istişareyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

"Enerji uygun fiyatlı kullanılabilecek"

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi vererek, elektrik faturalarından TRT payı olarak bilinen elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak payın TRT gelir kalemlerinden çıkarılmasıyla fatura üzerindeki yükün hafifletileceğini söyledi.

Değişiklikle vatandaşların daha uygun fiyatlı enerji kullanabilmesine imkan tanınacağını belirten Boyraz, "Yapılan düzenleme ile TRT katkı payı kaldırılarak elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirilmeye gidilmesi ön görülmektedir." dedi.

Elektrik faturalarında farklılaşan tarife siteminin de getirileceğini aktaran Boyraz, "Bu suretle fiyat farklılaştırılarak, abonelerin elektrik enerjisini tasarruflu kullanmalarını teşvik etmek ve enerji verimliliğini arttırmak istiyoruz. Hem sosyal hem de iktisadi perspektiften hareket ederek bu çalışmayı yapıyoruz." bilgisini verdi.

Boyraz, kanun teklifi ile elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli altyapının oluşturulmasının sağlandığını dile getirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da "Yerli otomobil konusunda şehir efsanesi var. Otomobil işi sadece teknolojik bir iş değil. TOGG'u yapan arkadaşlar doğru bir yolda ilerliyor, iyi bir ekip kurmuşlar. Ayrıca elektrikli araç tercihi de doğru bir tercih. Ama bu işin ticari bir yönü de var. Burada markalaşma önem kazanıyor. İyi otomobil yapabilirsiniz ama bu 'çok satacaksınız' anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Altıntaş, teklifi genel olarak olumlu bulduklarını, ancak bazı eksiklikler olduğunu belirtti.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, yerli ve elektrikli TOGG otomobili projesinin, Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

Şarj istasyonlarının kurulması yönünde çalışmaların da hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Başkan, 2022 yılı sonuna kadar şarj istasyonlarının yüzde 80 oranında bir alanda hizmet vereceğini aktardı.

Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda - Son Dakika
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