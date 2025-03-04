Erdoğan çifti el ele iftara gitti

Politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu.

EL ELE GELDİLER

Ankara'da Fidan ailesinin yaşadığı binaya el ele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, çevredeki vatandaşları selamladı.

İFTAR SONRASI KEYİFLİ SOHBET

Fidan ailesiyle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından aileyle sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi. Erdoğan ve eşine, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

EMİNE ERDOĞAN: SOFRALARINDAN BEREKET EKSİK OLMASIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti: "Ramazan'ın ruhu, bir sofranın etrafında birleşen yüreklerde saklıdır. Değerli Fidan ailesinin ev sahipliğinde samimiyeti, muhabbeti ve dayanışmanın sıcaklığını paylaştık. Bu kıymetli akşam ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sofralarından bereket eksik olmasın."

Emine Erdoğan, paylaşımında, iftar ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.