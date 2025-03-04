Erdoğan çifti el ele iftara gitti - Son Dakika
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Politika

Erdoğan çifti el ele iftara gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu. Fidan ailesinin yaşadığı binaya el ele gelen Erdoğan çifti, iftarın ardından aileyle sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi.

04.03.2025 22:21  Güncelleme: 23:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu.

Erdoğan çifti el ele iftara gitti

EL ELE GELDİLER

Ankara'da Fidan ailesinin yaşadığı binaya el ele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, çevredeki vatandaşları selamladı.

Emine Erdoğan'dan Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşım

İFTAR SONRASI KEYİFLİ SOHBET

Fidan ailesiyle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından aileyle sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi. Erdoğan ve eşine, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

Emine Erdoğan'dan Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşım

EMİNE ERDOĞAN: SOFRALARINDAN BEREKET EKSİK OLMASIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti: "Ramazan'ın ruhu, bir sofranın etrafında birleşen yüreklerde saklıdır. Değerli Fidan ailesinin ev sahipliğinde samimiyeti, muhabbeti ve dayanışmanın sıcaklığını paylaştık. Bu kıymetli akşam ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sofralarından bereket eksik olmasın."

Emine Erdoğan'dan Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, paylaşımında, iftar ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Emine Erdoğan'dan Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşım
Erdoğan çifti el ele iftara gitti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan çifti el ele iftara gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Oruç tuttuklarına inanmıyom 132 96 Yanıtla
  • 205622:
    manda yoğurdu ile Medine hurması yemekten m... gibi olmuslar 142 86 Yanıtla
  • ender3316:
    yorum bile yazmaz hale geldi millet 127 41 Yanıtla
    Hallo Zusammen:
    ne yazacaksın ki ne yalanla cumhurbaşkanı ve ailesini kötüleyeceksinki adam iftiranı açmaya komşusuna gidiyor ve gitmiş her cumhurbaşkanı insanların yanına gitmeyi bırak selam vermeye bile tenezzül etmiyor 72 100
    Ömer Dumanoğlu:
    sen yazmasan olmazdı vallahi 38 22
  • YUSUF YUSUF:
    Orucunu pasta ile açanlar ve orucunu açmaktan korkan 14.690 liraya mahkum olanlar işte türkiye hayaldi gerçek oldu fazla söze gerek varmı ? 103 27 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    masallah ne guzelde yakisiyorlar birbirlerine Allah ayirmasin ... 46 62 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    el öpenlerin çok olsun 24 77 Yanıtla
  • Ahmet Kaptı:
    Adam iftar açmak için bir eve gitmiş birçok köpekte havlıyor burda insanmisiniz siz 31 38 Yanıtla
  • aragorn:
    ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN REİS. BOŞ BOŞ YAZANLAR TARİHTE 1 TANE C BAŞKANININ HANGİ GARİBANIN EVİNE İFTARA GİTİĞİNİ HATIRLAR. YANLIZCA BOŞ BOŞ KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPARLAR. 10 17 Yanıtla
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