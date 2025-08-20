Endonezya\'nın Bağımsızlığı ve Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkileri Kutlandı

ANKARA'da Endonezya'nın bağımsızlığının 80'inci yıl dönümü ve Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Endonezya'nın bağımsızlığının 80'inci yıl dönümü ve Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Achmad Rizal Purnama'nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyon'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı misyon şefi katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayındaki Endonezya ziyaretini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın şubat ayındaki ziyareti sırasında Türkiye ve Endonezya arasında ilk yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda ticaret ve yatırım, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, tarım, enerji ve altyapı gibi alanları öncelikli iş birliği sahaları olarak belirledik. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, nisan ayında yüce meclisimize hitap ederek bizleri onurlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünyanın birçok yerinden politikacıları bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu'na konuşmacı olarak katılımından da büyük bir memnuniyet duyduk" dedi.

'KAAN ANLAŞMASI YALNIZCA BİR TEKNOLOJİ TRANSFERİ DEĞİL'

Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan askeri ve savunma sanayii iş birliklerinin son yıllarda önemli mesafeler kaydettiğini belirterek, "Savunma sanayimizin küresel yetkinliklerini dost Endonezya'yla paylaşmak bizler için sadece bir ticari ilişki değil, aynı zamanda stratejik bir sorumluluktur. Geçtiğimiz aylarda savunma sanayi başkanlığımız koordinasyonunda imzalanan KAAN Milli Muharip Uçak Projesi Tedarik Sözleşmesi bu vizyonun en somut, en güçlü tezahürlerinden biridir. KAAN anlaşması yalnızca bir teknoloji transferi değil mühendislikten üretime, insan kaynağından altyapı gelişimine kadar çok boyutlu bir ortaklığın ifadesidir. Bir diğer önemli adım TAİS ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi olmuştur. MİLGEM Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ve modern donanma ihtiyaçlarına cevap veren en gelişmiş savaş gemisi platformlarından biridir. Bu projeyle birlikte denizcilik alanındaki savunma kapasitesi karşılıklı olarak güçlendirilmekte, mavi vatandan Pasifik sularına uzanan kalıcı bir güvenlik köprüsü tesis edilmektedir. Bu iki stratejik sözleşmenin yanı sıra Baykar'ın insansız hava araçları alanında Endonezyalı muhataplarıyla imzaladığı anlaşma ile ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın birçok teknolojik sistem özelinde geliştirdiği iş birlikleri de savunma sanayi ekosistemimizin çeşitliliğini ve geniş kapsamını yansıtmaktadır. Bu çeşitliliğin somut bir yansıması olarak halihazırda TUSAŞ Endonezya'da yerel istihdam sağlayan ve üretim faaliyetleri yürüten bir şirket yapısıyla varlık göstermekte" diye konuştu.