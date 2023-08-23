Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev - Son Dakika

Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev

Son Güncelleme: 23.08.2023 10:30

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Meclis'te İYİ Parti Grup Danışmanı oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun süredir öğretmen Ayşe Ateş'in kadro geçişi engelinin Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasıyla aşıldığı öğrenildi.

8 ay önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti'nin TBMM Grup Danışmanı oluyor. İddiaya göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, kamuda öğretmen olan Ateş'in Meclis'e geçişi için önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

DEVREYE AKŞENER GİRDİ

Geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kamuda öğretmen olarak görev yapan Ateş'in kadrosunun TBMM'ye geçişi için yapılan talebe Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay vermediği öne sürüldü. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i aradı. Akşener, Tekin'le yaptığı görüşmeden sonuç alamaması üzerine Ayşe Ateş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev
Ayşe Ateş - Meral Akşener

"GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Akşener, Erdoğan'dan Ayşe Ateş'in tehditler aldığını anlatarak kadrosunun Meclis'e geçirilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat vermesini istedi. Akşener'in ayrıca, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu atama için bir engel çıkartıyorsa ben kendisiyle de görüşebilirim" dediği; Erdoğan'ın ise "Ben gerekeni yapacağım" yanıtını verdiği iddia edildi.

Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev
Sinan Ateş

TBMM'YE GEÇİŞİ SAĞLANACAK

Yaşanan diyalogların ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Ayşe Ateş'in kadrosunun Meclis'e geçişine onay verdiği ve Ateş'in bu yazı doğrultusunda önümüzdeki günlerde Meclis'teki Grup Danışmanlığı görevine başlayacağı öğrenildi.

Meral Akşener, Sinan Ateş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev - Son Dakika


Son Dakika
10:45 80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden fragman yayınlandı
10:41 Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu
10:25 Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var
10:19 Galatasaray, yeni transfer Tete'nin lisansını çıkardı! Molde maçında sahada olabilecek
10:19 Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev
09:55 Başakşehir, Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti
09:46 Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor
09:42 Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin görevden alındı
09:34 Koronanın yeni varyantı Eris vakaları patlattı! ABD'den art arda maske kararları geldi
09:22 Al Nassr'dan Süper Lig devlerine bomba Talisca göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 11:06:39. #1.12#
SON DAKİKA: Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement