Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Politika

Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı

Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı
28.06.2025 21:17
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Kocaeli'de açılan merkez, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Girişimcilik destekleriyle üretkenliği teşvik ediyoruz. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık. Kapsayıcı sosyal hizmet modellerimizi günümüz koşullarına göre yeniden ele alıyor, sürekli geliştiriyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için İzmit'te, 9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alan üzerinde kurulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni bu ay hizmete aldı. Her yaş grubundan ve her engel grubundan birey için özel olarak planlanan merkez, sadece bir rehabilitasyon alanı değil, özel bireylerin sosyal hayata katıldığı, yeteneklerini keşfettiği çok yönlü bir yaşam merkezi tasarlandı. Merkezin tanıtım programı bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ile engelli vatandaşlar katıldı.

'HER TÜRLÜ AYNİ DESTEĞİ VEREBİLİRİZ'

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği'ne dikkat çekti. Büyükakın, "Orada şunlar var; çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engellilerle ilgili gönüllü hizmetler yapılırsa, çevre, doğa, tarih, kültür, şehircilik ve sürdürülebilirlikle ilgili gönüllü hizmetler yapılırsa belediyeler ve özel idareler bunları ayni olarak destekleyebilir. Yani sizler, engellilere, yaşlılara yönelik hizmetler yaparsanız büyükşehir belediyesi olarak biz size her türlü ayni desteği verebiliriz ve bu iyilik halkasını şehrin tamamına yayabiliriz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE AÇILMASINI DİLİYORUM'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, tanıtımı yapılan merkezin kendisini çok heyecanlandıran bir tarafı olduğunu söyleyerek, "O da 'Ben de Varım' atölyeleri. Bu atölyelerde engeller değil, imkanlar konuşulacak. Eksikler değil, yetenekler öne çıkacak; parlayacak. Buna yürekten inanıyorum. Her bireyin eşsiz olduğunu kabul eden bu anlayış, özel gereksinimli vatandaşlarımızı hayatın tam merkezine taşıyacak. Sanat, spor, meslek edinme alanlarında sağlayacağı desteklerle, potansiyellerini gerçekleştirmesine imkan sunacak ve hepsinin 'Ben de varım' diyebileceği, kendini ait hissedeceği, değerli ve üretken olduğunu deneyimleyeceği bir yaşam alanı olacak. Bunun yanı sıra sunduğu geniş hizmet yelpazesiyle bireylerin gelişimini destekleyecek ve bu büyük yapının kalbi 'Engelsiz Diyalog Ofisi'dir. Özel gereksinimli bireylerimizin ve ailelerimizin kurulacak ilk temasın merkezi olan bu ofisle ihtiyaçlar doğrultusunda rehberlik ve destek hizmetleri sunuluyor. Böylesi özel merkezlerin Türkiye'nin her yerinde açılması ve daha çok özel bireyin hayatına dokunmasını diliyorum" diye konuştu.

'BUGÜN 544 BİN KARDEŞİMİZİN EVDE BAKIM YARDIMLARINDAN FAYDALANMASINI SAĞLIYORUZ'

Engelli bireylerin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlayacak çok geniş politikaları yürütmeye devam ettiklerini belirten Göktaş, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlayacak çok geniş politikaları kararlılıkla cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütmeye devam ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli bir anlayışıyla sürdürüyoruz. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı ile engelli vatandaşlarımızın topluma tam ve eşit katılımını sağlıyoruz. Bu anlamda eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar her alanda erişilebilirlik ilkesini esas kıldık. Evde bakım desteğinden gündüz yaşam merkezlerine, korumalı iş yerlerinden mesleki eğitim projelerine kadar çok yönlü destekler sağladık; sağlamaya devam ediyoruz. Aile odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda, bugün, 544 bin kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz. Ailelere destek olmak amacıyla gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz" dedi.

'ENGELLİ KAMU ÇALIŞANI SAYISINI 73 BİN 800'E ÇIKARDIK'

Engelli bireylerin istihdamda daha fazla yer almaları için kamuda ve özel sektörde pozitif ayrımcılığı ön planda tuttuklarını da söyleyen Bakan Göktaş, "Girişimcilik destekleriyle üretkenliği teşvik ediyoruz. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık. Kapsayıcı sosyal hizmet modellerimizi günümüz koşullarına göre yeniden ele alıyor, sürekli geliştiriyoruz. 2025 Aile Yılı'nda da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika

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