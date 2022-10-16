Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Kamuoyundan gizli hangi maksada yönelik kimlerle ne görüştünüz?"

KONYA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da 8 saat ortadan kaybolduğunu belirterek, "8 saat gazeteciler, korumalar, bütün yetkililer atlatılmış, onlardan ayrı kamuoyundan gizli ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Doğal olarak milletimiz, kamuoyu bu soruların cevabını bekliyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da partisinin il başkanlığının 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Fatih Erbakan, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasında hayatını kaybeden maden işçilerine rahmet, tedavisi devam edenlere de acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. Erbakan, muhalefet partilerinin yer aldığı 6'lı masayı işaret ederek, "Bakınız şu masa başındaki 6 benzemez, bir de masanın altında gizlenmiş gizli ortak HDP. Bu 7 tane partinin bugüne kadar yaptığı toplantılardan şu ülkenin, milletin hayrına bir tane somut proje çıktı mı Allah aşkına? Şu ekonomik krizden kurtulmamız için bir kaynak paketi ortaya koyabildiler mi? Hayır. Bir somut proje ortaya koyabildiler mi? 6 aydır toplanıp toplanıp, fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Altın günü gibi toplanıp dağılıyorlar. Daha bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyamadılar. Cumhurbaşkanı adayı ortada yok" dedi.

"8 saat ortadan kaybolup, gizli görüşmeler yaptı"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da 8 saat ortadan kaybolduğunu söyleyen Erbakan, "8 saat gazeteciler, korumalar, bütün yetkililer atlatılmış, onlardan ayrı kamuoyundan gizli ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Doğal olarak milletimiz, kamuoyu bu soruların cevabını bekliyor. 8 saat ortadan kaybolup, gizli görüşmeler yaptı ve mantıklı bir cevabı hala ortada yok. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu biliyorsunuz bundan daha önce İstanbullular kar çilesi altında perişan haldeyken İngiltere Büyükelçisi'yle gizli kapaklı balık yerken yakalanmıştı. Yine belediye başkanı olduğu zaman koşa koşa Londra'ya gidip orada dünya siyonizminin en önde gelen kuruluşlarından Chatham House'da konuşma yapmıştı. Fotoğraf çektirip oradan ödül almıştı. Şimdi de Kılıçdaroğlu 8 saat ortadan kayboluyor Amerika'da. Niçin gizli saklı işler yapıyorsun? Bu aziz milletten neyi gizliyorsunuz, neyi saklıyorsunuz? Doğal olarak bu soruların cevabını bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak diyoruz ki, biz Milli Görüşüz. Biz yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olmuş bir hareketin mensuplarıyız. Biz aynen Erbakan hocamız gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenabı Allah'tır inancına sahibiz. Erbakan hocamız 1969 yılında başlattığı bu hareketi, yolu Amerika'ya düşmeden iktidara getirdi. Amerika'nın yanından dahi geçmeden iktidara taşındık. Kendi ifadesiyle tırnaklarımızla sökerek aldık. İkinci 40 yılda yine Amerika'ya yolumuz düşmeden sırtımızı milletimize yaslayarak ve Cenabı Allah'ın izniyle, yardımıyla bu hareketi yeniden iktidara taşıyacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin peşine takılmış İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesine alet oluyorsun"

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına da değinen Erbakan, "Diyorlar ki biz iktidar olursak, meclis çoğunluğunu elde edersek ilk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacak. Bu ülkenin, bu milletin başka derdi kalmamış gibi ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni getirmek olacak diyorlar. Avrupa'da, Rusya'da milyonlarca insan sokaklara döküldü. Partiler, sivil toplum kuruluşları, Ermenistan, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan, Rusya 'hayır bu eşcinsellik sözleşmesidir, biz bunu kabul etmiyoruz' dediler. Bizim Millet İttifakındaki 6 benzemez, masa başındaki aklı evveller iktidar olursak ilk işimiz bu sözleşmeyi geri getirmek olacak diyor. Ben en çok da o masada oturan muhafazakar tabana sahip dindar seçmene sahip partilere şaşıyorum. Nasıl bu olaya alet olabiliyorsun? Erbakan hocamızla CHP'yle koalisyon yaptık diyorlar. Erbakan hoca ile sen bir misin? Erbakan hoca CHP'yle koalisyon yaptı ama o CHP'ye MSP'nin parti programında yazan icraatları yaptırdı. CHP-MSP koalisyonu döneminde 600 İmam Hatip Lisesi, 5 bin Kur'an Kursu yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük manevi kalkınma hamlesi yapıldı. Erbakan hoca CHP'yi MSP'nin çizgisine çekti. Sen şimdi CHP'nin peşine takılmış İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesine alet oluyorsun. Erbakan hocanın yaptığı koalisyonla senin şu andaki durumunun ne alakası var? Vatandaşımız şu anda çok açık ve net bir şekilde görüyor ve bize de açıkça ifade ediyor ki masa başındakilerden bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmez. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu tiyatroyu bozacağız ve asil kurtuluş olan milli görüşü iktidara taşıyacağız inşallah" diye konuştu.