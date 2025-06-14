Erbakan: Türkiye, Siyonistlerin Hedefi

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye ve İran'dan sonra İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu teröristlerin, bu Siyonistlerin asıl hedefi Türkiye'nin parçalanması ve kolay lokma haline getirilip yutulmasıdır. Bu alçak saldırı karşılığında yıllardan beri söylediğimiz gibi Amerika'nın İncirlik Üssüne Türk Silahlı Kuvvetleri acilen el koymalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Patnos ilçesinde düzenlenen 3'üncü olağan kongresine katıldı. İlçe spor salonundaki kongrede konuşan Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Asıl hedefin Türkiye olduğunu söyleyen Erbakan, "Vahşette, terörde, soykırımda sınır tanımayan terörist İsrail, İran'a haksız, hukuksuz vahşi bir saldırı gerçekleştirerek, eğer anladığı dilden cevap verilmezse dur durak bilmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Rahmetli Erbakan Hocamızın ifadesiyle; terörist İsrail 'Terbiye edilmemiş bir aygır gibi' önüne geleni tepmeye devam edeceğini bir kez daha gösterdi. İnsanlıktan nasibini almamış bir canavar olduğunu bir kez daha gösterdi ve sıra Suriye ve İran'dan sonra Türkiye'ye gelecek Allah muhafaza buyursun. Bu teröristlerin bu Siyonistlerin asıl hedefi Türkiye'nin parçalanması ve Türkiye'nin kolay lokma haline getirilip yutulmasıdır. Bu alçak saldırı karşılığında yıllardan beri söylediğimiz gibi Amerika'nın İncirlik Üssüne Türk Silahlı Kuvvetleri acilen el koymalıdır. Bu alçak saldırı karşısında İsrail'i, İran füzelerine karşı korumak üzere kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü'nün acilen kapatılması lazımdır. Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e gönderilmesine acilen dur denilmeli, Bakü- Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı acilen kapatılmalıdır. Bu saldırı karşısında Türkiye'nin öncülüğünde D8 ülkelerinin yöneticileri acilen bir zirvede toplanmalı ve bu terörist İsrail'e karşı askeri müdahalede dahil olmak üzere bütün seçenekler acilen masaya yatırılmalıdır. Siyonistler laftan anlamaz güçten anlar diyen Erbakan Hocamızın D-60 hedefine bugüne kadar ulaşılsaydı, bu mevcut iktidar 25 seneden beri Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin peşinde koşacağı yerde D-60 hedefine ulaşabilseydi bugün İsrail bu şımarıklığı yapamazdı. Ama artık vakit gelmiştir. Ne kadar engellemeye çalışsalar da Cenabı Allah'ın izniyle geliyoruz. Bir an evvel Türkiye'de milli görüş iktidara gelecek, Yeniden Refah iktidara gelecek Erbakan Hocamızın gösterdiği D-60 hedefine ulaşılacak ve Siyonist İsrail'e anladığı dilden cevap verilecek Allah'ın izniyle" diye konuştu.

'MAAŞ ZAMLARI 5 AYDA ERİDİ BİTTİ'

Konuşmasında ekonomiye de değinen Erbakan, iktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden toplumun pek çok kesiminin mağdur olduğunu belirtti. Yoksulluk sınırının 80 bin lirayı aştığını vurgulayan Erbakan, şunları söyledi:

"80 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının çok altında maaş alan memurların ocak ayında aldığı yüzde 11.55'lik maaş zammı çoktan tükendi, maaş zamları 5 ayda eridi bitti. Esnafı da maliyet artışları zorluyor. Haksız vergiler, banka borçları gırtlağı aştı. Doğal gaz, elektrik, kira artışları enflasyonu katladı. 26 bin TL'ye dayanan açlık sınırı, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL'yi neredeyse ikiye katladı. Emekliler perişan halde. 2 asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı, asgari ücretli perişan, çiftçi borcunu ödeyemediği için traktöründen hayvanına kadar icralık durumda. Çiftçinin toplam borcu 1 trilyon liraya ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 32'ye çıkmış, işsizler ordusu 11 milyon olmuş."

'KAPANAN ŞİRKETLER YÜZDE 21.4 ARTTI'

İş dünyasının da ekonomik krizden nasibini aldığını ifade eden Erbakan, "2024 yılında 1504 konkordato başvurusu ile pandemi dönemi olan 2019 yılının 1387 olan rekoru kırıldı. 2024 yılında yaklaşık 24 bin, ayda ortalama 2 bin şirketin kapanması ülke ekonomisi için vahim bir durumdur. 2024 yılında karşılıksız çekler 2023 yılına göre yüzde 210 arttı. TOBB ve TESK'in 2024 verileri geçen yıl yaklaşık 145 bin şirket, işletme, ticarethane ve küçük esnafın kapısına kilit vurduğunu gösterdi. Kurulan şirket yüzde 10,2 azalırken, kapanan şirketler yüzde 21,4 arttı. 2025'in ilk 4 ayında 31 bin esnaf kepenk kapattı. Bu günlük ortalama 250 esnaf eder. Uygulanan ekonomi politikalarının tahribatını sergileyen bu tablo, yüzbinlerce yeni işsizin habercisi. 'Kötü günler geride kaldı, 2025 yılı, 2024'ten çok daha iyi olacak' diyen Sayın Erdoğan'a; "Maalesef Sayın Cumhurbaşkanım ekonomide manzara ortada, rakamlar ortada, gerçekler ortada diyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALLAH BUNLARA AKIL FİKİR VERSİN'

Bayramda kesilen radar cezalarına da tepki gösteren Erbakan, "Ülke ekonomisini sözde yönetenler, bütçe açığı arttıkça yollardaki radar sayısını artırmakta, vatandaşa 'tuzak üstüne tuzak' vatandaşın sırtına trafik cezası yüklemeyi bütçe açığını kapatmak için bir kaynak paketi olarak çıkartmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin diyorum. Bunların uyguladığı adaletsiz ekonomi modeli yüzünden zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. TÜİK 2024 verilerine göre en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesim toplam gelirden aldığı pay yüzde 48, kalan yüzde 80'lik kesim milli gelirin yüzde 52'lik pay alıyor. En zengin yüzde 5'lik kesimin aldığı pay yüzde 23, en düşük ve orta gelir sahibi yüzde 50'lik kesimin aldığı pay da yüzde 23. Yani yüzde 20'lik varlıklı kesimin payı yüzde 80'lik kesimle aynı, yüzde 5'lik zengin kesimin payı yüzde 50'lik kesimle aynı. Bir kişiye 9 pul, 9 kişiye 1 pul hesabı. Paylaşımda adalet kalmamış, gelir ve servet dağılımında adalet kalmamış" dedi.

Erbakan, konuşması sonrası salondaki partililerle fotoğraf çektirdi.