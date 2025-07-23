Erbakan ve Ağıralioğlu\'ndan Ortak Mesajlar

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan beraberindeki heyetle birlikte Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

Fatih Erbakan ile Yavuz Ağıralioğlu, 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasında, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve kıymetli heyetini ağırladık. Kıymetli bir istişare imkanı bulduk. Memleketimizin zor zamanlar. Siyasetin şu bir akıl, bir ahlak ve bir gelecek adına, memleketin yarınları için vicdanı olan, sesi olan, sözü olan, nefesi olanların bir yere gelip zaman zaman memleketin istikbaliyle ilgili fikir alışverişinde bulunması lazımdır. Genel Başkan ve kıymetli heyeti nezaket gösterdiler, hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Memleket için alın dökeceğimiz, daha güçlü, daha zengin, daha bolluk içinde bir memleket için mücadele edeceğimiz günlerin ön istişarelerini yaptık. İnşallah memleketimiz güzel yarınlarda siyasetin itibarlı olduğu, siyasetçilerin güven duyulduğu, memleketin bolluk bereket bulduğu günlerde inşallah sessimizi, sözümüzü, kendine umut olarak bulsun. Türk milletinin önünde teşekkür ediyorum nazik ziyaretlerine, heyetine" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Fatih Altaylı'yı Silivri'de ziyareti sırasında yaptığı iddia edilen görüşme ile ilgili, "Bilinmesini isterim. Ben dostlarımla ilgili değil, düşmanlarımla ilgili böyle nezaketsiz cümleler hiç kurmam. Ben böyle sözleri münasebetsizlikle, nezaketsizlikle asla yapmam. Düzeltme gönderdik, düzeltilecek arkadaşlar. Düzeltme olduktan sonra eğer biz bunu makul hakka hukuka ihtimam gösterir gibi bir açıklama bulursak bir şey yapmayacağız. Yoksa biz kendimizle bu anlamda bir açıklama yapacağız. Kamuoyunun bilgisi olsun. Böyle zamanda söyledikleriniz de değil de söylemedikleriniz de töhmet altında kalıyorsunuz ve maalesef şöyle oluyor. Paylaşan hesaplar çok takipçili hesaplar oluyor. O söylüyor, siz düzeltmek için sonra canınız çıkıyor yani. Çünkü bir yayıldıktan sonra bir daha düzeltemiyorsunuz. Üstüne kalıyor. Böyle bir sürü münasebetsizlikle ben karşı karşıya kaldım. Umarım Fatih Bey konuştuklarımızın böyle anlaşılmasına sebep olacak bu yanlışlığı umarım düzeltir. Düzeltmesi için biz ona bir metin gönderdik. Bizim açımızda bir mahsuru yok. Bize herkes bilir. Biz kimseye hürmetsizlik, nezaketsizlik, terbiyesizlik yapmayız. Asla. Böyle konuşmayız. Ben hiç konuşmam herkes bilir" diye konuştu.

Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun' sözlerine ilişkin, "Bu memlekette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alevi'de olabilir, Kürt'te olabilir demek lüzumsuz beyandır. Cumhurbaşkanı da olur, Kürt'te olur, Cumhurbaşkanı Alevi doğurur. Bu topraklara kalbiyle bağlı ay yıldızlı, al bayrağa kalbiyle bağlı vatan benim, devlet benim diyen, ben bu büyük milletin evladıyım diye herkes her şey olur. Bu memlekette böyle ekalliyet sayarak memleket yönetmeye kalkmak memleketi mahveder. Bu işlere böyle cümleler kurmak, böyle laflar ederek memleket yönetmeye kalkmak Türkiye'nin toplumsal fay hatlarına enerji yüklemeye sebep olur, kırılır. Türkiye'de ortaklaşma alanlarını vatan ortak, lafıyla birleştirmek tehlikelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti, 85 milyon her rengiyle kocaman bir millettir. Ekalliyet sayılmaz efendim. Ortak tapu denmez, tek tapudur. 85 milyona aittir, Türk Milleti'ne aittir, bölünmez, parçalanmaz, devredilmez. Başkalarına ortaklaştırarak hissedar edilmez. Tek tapudur ve Türk Milleti'ne aittir. Dolayısıyla bu siyasetçilerin mesuliyetli konuşması gereken zamanlardır. Kürt Cumhurbaşkanı olmuştur. Hiç kimsenin aklına bu Cumhurbaşkanı'nın Kürt olduğu gelmemiştir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise konuşmasında, "Tüm Anahtar Parti camiasını hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün kendilerine bir hayırlı olsun ziyaretini bir nezaket ziyaretini gerçekleştirdik. Türkiye siyasetinde yeni bir soluk, yeni bir hareket getirmek adına millete hizmet adına zor, meşakkatli bir yola çıktılar. Millet için ülke için taşın altına ellerini koydular. Bundan dolayı da kendilerini tebrik etmek hayırlı olsun demek vazifemizi yerine getirdik. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda görüşme gerçekleşti. Kendilerinin de ifade ettiği gibi Türkiye siyasetinin önemli gündem maddeleri hakkında bir fikir alışverişinde bulunuldu, tespitler yapıldı ve mevcut durumdaki ülkemizi, milletimizi ilgilendiren başta ekonomik sorunlar, anlayış sorunlar, sosyal sorunlar olmak üzere sorunlar ele alındı. ve bunların çözümü için de neler yapılabilir, hangi adımlar alınabilir bunlarla ilgili kıymetli bir müzakere yapıldı. Ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim açımızdan son derece olumlu, faydalı bir ziyaret oldu" diye konuştu.

Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun' sözlerine ilişkin, şunları söyledi; "Bunun ayrıştırıcı bir söylem olduğunu mezhepçi ve ırkçı bir söylem olarak anlaşılacağını ifade etmiştik. Burada da bunu tekrar etmek istiyorum. Burada bir Kürt bir Alevi yardımcı olsun dendiği zaman birinci husus o zaman Cumhurbaşkanı da Türk olacak. Bunun arkasından gelecek olan budur. Ama bu bir ayrımcılıktır. Biz tek millet olmakla övünen ve tek millet olması gereken bir milletiz. Burada kimseyi mezhebiyle, ırkıyla değerlendirmeniz doğru değildir. Vatan sevgisi, millet sevgisi, ehliyet, liyakat bunlara bakılması gereklidir. Şu anda bir Cumhurbaşkanı yardımcımız Bingöllü Zaza bir vatandaşımız. Kürt olabilir. Efendim Ermeni olabilir, Süryani olabilir, Alevi olabilir. Bunda zaten kanun ve hukuken herhangi bir engel yok. Sayın Cumhurbaşkanı istiyorsa bu sistem içerisinde de bunu yapabilir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu açıklamaların talihsiz açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan vatandaşlarımızı mezhep ve ırk temelli olarak etiketlemek, ayrıştırmak kimseye bir fayda getirmez. Türkiye'de bir Kürt vatandaşı Cumhurbaşkanı da oldu. Bir Alevi vatandaşımız geçtiğimiz seçimde Cumhurbaşkanı adayı oldu. İkinci tura kaldı. Kazansaydı Cumhurbaşkanı olacaktı. Bunların kimseye bir faydası yok. ve talihsiz bir beyan olarak değer alıyorum."