Erdoğan: 'Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi yüceltmek mecburiyetindeyiz' - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: 'Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi yüceltmek mecburiyetindeyiz'

Erdoğan: \'Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi yüceltmek mecburiyetindeyiz\'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya, çok radikal bir değişimin doğum sancılarını çekiyor.

30.04.2025 17:39
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Dünya, çok radikal bir değişimin doğum sancılarını çekiyor. Bir türlü çözüme kavuşturamadığımız savaşlar, çatışmalar ve istikrarsız süreçler bu hadiselerin kaçınılmaz olduğunu tekrar tekrar ortaya koyuyor. Eğer bu kötü gidişi tersine çevirmek istiyorsak birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi yüceltmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' programında konuştu. Erdoğan, ödül alanları tebrik ederek, "Yarışmaya ülkemizin yanı sıra Bahreyn, Endonezya, Fas, İran, Malezya, Mısır ve Tanzanya'dan katılan 15 yarışmacımızın her birini canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

'BİRLİĞİMİZİ YÜCELTMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam coğrafyasının bilhassa son iki asırdır pek çok saldırının, 'böl, parçala, yönet' anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yapıldığını belirterek, "Kimi zaman etnik ve mezhebi kimi zaman da kültürel farklılıklarımız bu hain planların tam da merkezine yerleştirildi. Tam 200 yıldır aramıza örülen duvarlar, bizleri maalesef günden güne birbirimizden uzaklaştırdı. Bu duvarların tuğlaları nifakla, nefretle, husumetle yükseltildi. Bu duvarların çizdiği sınırlar önümüze daima bir engel olarak çıkartıldı. Çok yakın bir geçmişe kadar dünyaya nizam veren iyiliğin, adaletin ve erdemin merkezi olan İslam beldeleri bugün ne yazık ki eski gücünde değil. Aramızdaki vahdet, uhuvvet ve muhabbet şuuru üzülerek söylüyorum; arzu ettiğimiz seviyelere bir türlü erişemiyor. Oysa bugün dünya, çok radikal bir değişimin doğum sancılarını çekiyor. Bir türlü çözüme kavuşturamadığımız savaşlar, çatışmalar ve istikrarsız süreçler bu hadiselerin kaçınılmaz olduğunu tekrar tekrar ortaya koyuyor. Eğer bu kötü gidişi tersine çevirmek istiyorsak birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi yüceltmek mecburiyetindeyiz. Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden, üzerimizdeki ölü toprağını bir an evvel atmak zorundayız" diye konuştu.

'ARAMIZDAKİ DUVARLARI KALDIRACAĞIZ'

Erdoğan, İslam coğrafyasının birlik şuuruyla hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bu azim tablonun ortaya çıkmasında İslam coğrafyası olarak bizim hiç payımız yok mu? Yaşadığımız zorluklar, sınamalar karşısında birbirimize daha sıkı kenetlenemez miydik? El ele verip daha adil, daha müreffeh bir dünyayı hep birlikte inşa edemez miydik? Barışı, huzuru, güvenliği yer yüzünde hakim kılamaz mıydık? Geçmişten gerekli dersleri çıkarıp, geleceğe çok daha sağlam adımlarla yürüyemez miydik? Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, Lübnan'da daha pek çok yerde çekilen acıları indiremez miydik? Ecdadın mirasına sahip çıkarak medeniyetimizi yeniden dünyanın en yüksek seviyesine getiremez miydik? Bu sorular hiç şüphesiz çoğaltılabilir. Ancak, sorular farklı olsa da cevapların hep aynı olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, zararın neresinden dönsek bizim için kardır. Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız, ruh ve gönül birliğimizi yeni baştan tesis ve tahkim etmemiz şarttır. Bunu başardığımız takdirde, Allah'ın izniyle, hiçbir güç önümüzde duramayacaktır. Gelinen noktada, önümüzde çok fazla alternatif bulunmuyor. ya aslımıza dönecek, köklerimize sarılacak, bize güç veren asli değerlerimizle aramızdaki duvarları kaldıracağız ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz. Bizi ve bölgemizi sürükledikleri girdaptan inanın başka türlü çıkamayız. Bu bakımdan hem kendi içimizde hem uluslararası platformlarda tam bir birlik şuuruyla hareket etmekten başka yolumuz yoktur. Bize giydirilen bu gömleği artık yırtıp atmak mecburiyetindeyiz. Bunu da er ya da geç yapacağımıza bütün kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İslam dünyası olarak sancılı dönemlerden geçiyoruz. Bölgemizdeki çatışma ve savaşların ardı arkası kesilmiyor, mazlumların çığlıkları hepimizin yüreğini kor ateş gibi dağlıyor ama bütün bunlara rağmen umudumuzu asla kaybetmiyoruz. İman varsa imkanın da olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: 'Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi yüceltmek mecburiyetindeyiz' - Son Dakika

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