Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi
Politika

Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi

Kabine öncesi Erdoğan\'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan\'dan geldi
11.08.2025 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı öncesi, Azerbaycan ile barış anlaşmasına imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin Ermenistan'dan geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KABİNE ÖNCESİ ERDOĞAN, PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesi talebinin Ermenistan'dan geldiği öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi."

Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi

AZERBAYCAN ERMENİSTAN BARIŞ ANLAŞMASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan barış anlaşması masaya yatırıldı. Kalıcı barış ve istikrar İçin neler yapılabileceği toplantıda konuşuldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, KABİNE'DE KONUŞULDU

Kabine'de Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta ele alındı. İsrail'in saldırılarıyla Suriye'de artan gerilim de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

GAZZE'DEKİ SON DURUM

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına karşı Ankara'nın atabileceği adımlar Kabine'de görüşüldü. İnsani krizin derinleştiği Gazze'deki son durum ele alındı.

ORMAN YANGINLARI

Ülke genelindeki orman yangınları, alınabilecek önlemler, oluşan zarar da Kabine'nin önemli konu başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Nikol Paşinyan, Dış Politika, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Kabine, Kabine, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi - Son Dakika

17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
14:27
Çanakkale'de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo'ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM'de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
SON DAKİKA: Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi - Son Dakika
