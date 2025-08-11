Kabine öncesi Erdoğan\'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan\'dan geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KABİNE ÖNCESİ ERDOĞAN, PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesi talebinin Ermenistan'dan geldiği öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi."

AZERBAYCAN ERMENİSTAN BARIŞ ANLAŞMASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan barış anlaşması masaya yatırıldı. Kalıcı barış ve istikrar İçin neler yapılabileceği toplantıda konuşuldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, KABİNE'DE KONUŞULDU

Kabine'de Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta ele alındı. İsrail'in saldırılarıyla Suriye'de artan gerilim de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

GAZZE'DEKİ SON DURUM

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına karşı Ankara'nın atabileceği adımlar Kabine'de görüşüldü. İnsani krizin derinleştiği Gazze'deki son durum ele alındı.

ORMAN YANGINLARI

Ülke genelindeki orman yangınları, alınabilecek önlemler, oluşan zarar da Kabine'nin önemli konu başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.