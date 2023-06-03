Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Külliye'ye geçti. TBMM'deki törenin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlendi.
Erdoğan'ın göreve başlama törenine pek çok dünya lideri ve siyasetçi katıldı. 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yer aldığı törende gözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın üzerindeydi.
Liderler için ayrılan protokol bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ın oturdukları yerler dikkat çekti. Aliyev, en ön sırada takip ederken, Nikol Paşinyan hemen arkasına oturdu.
Salona Emine Erdoğan ile birlikte giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri selamladı. Erdoğan'ın Aliyev'le selamlaştığı sırada Paşinyan'ın iki lidere bakması objektiflere yansıdı.
Öte yandan uzun yıllar Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı.
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