Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu - Son Dakika
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Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

03.06.2023 21:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Külliye'ye geçti. TBMM'deki törenin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlendi. Erdoğan'ın göreve başlama törenine pek çok dünya lideri ve siyasetçi katıldı. 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yer aldığı törende gözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın üzerindeydi. Liderler için ayrılan protokol bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ın oturdukları yerler dikkat çekti. Aliyev, en ön sırada takip ederken, Nikol Paşinyan hemen arkasına oturdu. Salona Emine Erdoğan ile birlikte giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri selamladı. Erdoğan'ın Aliyev'le selamlaştığı sırada Paşinyan'ın iki lidere bakması objektiflere yansıdı. Öte yandan uzun yıllar Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Külliye'ye geçti. TBMM'deki törenin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlendi.

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

ALİYEV VE PAŞİNYAN DA TÖRENE KATILDI

Erdoğan'ın göreve başlama törenine pek çok dünya lideri ve siyasetçi katıldı. 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yer aldığı törende gözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın üzerindeydi.

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

PAŞİNYAN, ALİYEV'İN HEMEN ARKASINA OTURDU

Liderler için ayrılan protokol bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ın oturdukları yerler dikkat çekti. Aliyev, en ön sırada takip ederken, Nikol Paşinyan hemen arkasına oturdu.

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

PAŞİNYAN'IN BAKIŞI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Salona Emine Erdoğan ile birlikte giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri selamladı. Erdoğan'ın Aliyev'le selamlaştığı sırada Paşinyan'ın iki lidere bakması objektiflere yansıdı.

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

KARABAĞ'IN AZERBAYCAN TOPRAKLARINA KATILMASI

Öte yandan uzun yıllar Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı.

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TBMM'nin 28. dönemi yemin töreni gerçekleşti TBMM'nin 28. dönemi yemin töreni gerçekleşti

Recep Tayyip Erdoğan, Nikol Paşinyan, İlham Aliyev, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu - Son Dakika
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