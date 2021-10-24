AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AK Parti yetkili organları bu anketin sonuçlarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:
Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 aşı karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.
Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.
Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.
Ankette son yaşanan afetler de vatandaşlara soruldu. Her üç kişiden ikisi Karadeniz'i sarsan selleri yanlış yapılaşmaya bağladı.
Orman yangınları ile ilgili muhalefetin algı operasyonu ve kara propagandasının toplumun bir kesiminde karşılık bulduğu görülüyor. Üç kişiden biri yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre anket sonuçlarında Türk Kadın Milli Voleybol takımının başarılarının toplumda coşku ile karşılandığı, uzun süredir özlenen bir tablonun ortaya çıkmasını sağladığı görüldü. Adeta tüm toplum birleşti vatandaşların "yüzde 97" gibi ezici bir çoğunluğu kadın voleybol takımının başarılarından gurur duydu.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var - Son Dakika