Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var - Son Dakika

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AK Parti yetkili organları bu anketin sonuçlarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:

YÜZDE 81 AŞI OLDU, YÜZDE 17 AŞI KARŞITI VAR

Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 aşı karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.

EVDE KALMAYA DEVAM EDENLERİN ORANI ÜÇTE BİR

Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.

EVDE KALMAYA DEVAM EDENLERİN ORANI ÜÇTE BİR

Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.

SELLER YAPILAŞMA SORUNU

Ankette son yaşanan afetler de vatandaşlara soruldu. Her üç kişiden ikisi Karadeniz'i sarsan selleri yanlış yapılaşmaya bağladı.

YANGINDA KARA PROPAGANDA DETAYI

Orman yangınları ile ilgili muhalefetin algı operasyonu ve kara propagandasının toplumun bir kesiminde karşılık bulduğu görülüyor. Üç kişiden biri yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor.

MİLLİ TAKIM BİRLEŞTİRDİ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre anket sonuçlarında Türk Kadın Milli Voleybol takımının başarılarının toplumda coşku ile karşılandığı, uzun süredir özlenen bir tablonun ortaya çıkmasını sağladığı görüldü. Adeta tüm toplum birleşti vatandaşların "yüzde 97" gibi ezici bir çoğunluğu kadın voleybol takımının başarılarından gurur duydu.