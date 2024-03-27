Erdoğan: İstanbul\'da marjinal ideoloji mensuplarına yol kalmadı

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa hepsini getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz. İnşallah 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerinin ve şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Diyarbakır mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Herkesle her şeyi konuşabileceklerini ancak kapılarının teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Milletvekili listesini, belediye başkan adayı listesini, meclis üyesi listesini, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti, parti olmaz. Bunları belirleyecek olan, emekleri ve oylarıyla partiyi var eden, yaşatan tabanıdır, seçmenidir." diye konuştu.

Vatandaşın sorunlarını çözme, dertlerine derman olma, yaralarını sarma yönünde çaba göstermeyenin siyasetinden kimseye hayır gelmeyeceğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki tüm sapkın akımları, Kürt kardeşlerimin iradesinin üzerinden başımıza musallat etmelerinin, hiçbirimize faydası yok. Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz. Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi, utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar. Bu coğrafyaya yakın zamanda gördüğü en büyük acıları yaşatan tek parti faşisti CHP'yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların, hangi çıkarların temsilcisi olduğunu anlatmaya, bavullar dolusu para görüntüleri herhalde yeterlidir. İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa hepsini getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz. İnşallah 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerinin ve şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Diyarbakır, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Diyarbakır'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Ramazan Bayramı gelmeden, 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlamaya var mıyız?" sorularına, alandakiler hep bir ağızdan "evet" karşılığını verdi.

"21 yılda Diyarbakır'a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"

Eser ve hizmet siyasetiyle son 21 yılda Diyarbakır'a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, eğitimde şehre 6 bin 677 yeni derslik kazandırdıklarını, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 6 bin 140'a çıkardıklarını, 62 spor tesisi inşa ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu ile Dicle Üniversitesi Kampüsü içerisinde 2 bin kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu yaptıklarını aktaran Erdoğan, Bağlar'da 1000 kişi kapasiteli kapalı yüzme spor salonunun yapımına devam edildiğini belirtti.

Erdoğan, Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 29 milyar lira kaynak aktardıklarını dile getirdi.

Sağlıkta 320 yataklı Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'yle toplam 1442 yataklı 21 hastanenin de aralarında olduğu 58 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduklarını vurgulayan Erdoğan, Kayapınar'daki 1000 yataklı şehir hastanesiyle beraber toplam 10 sağlık tesisinin inşasının sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yatırımlara ilişkin şunları paylaştı:

"TOKİ vasıtasıyla Diyarbakır'da toplam 19 bin 82 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 8 bin 872 konutun yapımına devam ediyoruz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkılan evleri süratle inşa edip hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Diyarbakır'da yaklaşık 10 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Sur Riskli Alan Dönüşüm Projesi kapsamında 507 konut, 137 dükkan, 9 butik otelin yapımını tamamladık. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 5'ini tamamladık, birinin yapımına devam ediyoruz.

Ulaştırmada 44 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 456 kilometreye çıkardık. Diyarbakır-Ergani, Diyarbakır-Mardin, Diyarbakır-Şanlıurfa yollarını, Diyarbakır Kuzeybatı ve Güneybatı Çevre yollarını, Diyarbakır Havaalanı Bağlantı Yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Diyarbakır Şehir Geçişinde, Diyarbakır Çevre Yolları ve Havaalanı Bağlantı Yolu üzerinde 14 adet köprülü kavşağı yaptık. Diyarbakır-Ergani Yolunda Devegeçidi Köprüsünü tamamladık. Lojistik Köprülü kavşağını da bu sene tamamlıyoruz. Toplam 15 adet tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık. Diyarbakır-Batman-Kurtalan ve Yolçatı-Diyarbakır arasındaki demir yolu hatlarını modernize ettik. Elazığ-Diyarbakır hızlı tren hattıyla ilgili etüt ve proje çalışmaları sürüyor."

"Yolcu trafiği 2 milyonun üzerine çıktı"

Yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırdıkları havalimanının yolcu trafiğinin 211 binden 2 milyonun üzerine çıktığını belirten Erdoğan, şehre 5 baraj, 3 içme suyu tesisi, 60 taşkın koruma tesisi ve 11 sulama tesisi yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, inşa ettikleri sulama projeleriyle 591 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak, çiftçilere yıllık 4 buçuk milyar lira zirai gelir artışı sağladıklarını, Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama amaçlı tesis olan Silvan Barajı ile 4 barajın inşaatının sürdüğünü aktardı.

Silvan Barajı'nın suyunu toprakla buluşturacak tünellerin inşasının devam ettiğini anlatan Erdoğan, inşaat safhasındaki 15 tesisle 896 bin dekar arazinin daha sulanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak 32 kilometrelik isale hattı projesinin yapımının da sürdüğünü bildirdi.

Son 21 yılda Diyarbakırlı çiftçilere yaklaşık 107 milyar lira tarımsal hibe desteği verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sanayide, 2 organize sanayi bölgesi ile 1 teknopark ve 3 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini büyütmek için tahsis ettiğimiz 385 hektar ilave alanın altyapısını yıl sonu bitiriyor ve sanayicilerimizin hizmetine veriyoruz. Bağlar ilçesinde 188 hektar alanda Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Organize sanayi bölgesi tesis ettik. İstihdamı desteklemek için Diyarbakır'daki iş yerlerimize 6,2 milyar liralık prim teşviki verdik. Enerjide, 277 bin abonesi olan Diyarbakır'ın 13 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde, Kocaköy ve Kulp'a da doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

Alanda, şehre yapılan hizmetlerin izletilmesinin ardından Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanınız olarak sizin hizmetkarınız. Bütün bakan arkadaşlarımla beraber sizin hizmetkarınız olarak Diyarbakır'a yatırımlarımızla her şeyimizle bugüne kadar nasıl hizmet verdiysek, bundan sonra da aynen devam edeceğiz." dedi.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak vatandaşları selamladı.

Erdoğan, miting sonrası "Bizi bölemeyecekler. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah birliğimizi daim etsin." ifadesini kullandı.

Mitingin yapıldığı alana "Gerçek belediyecilik", "Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz" pankartları asıldı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Diyarbakır milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)