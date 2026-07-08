CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi marjında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan-Meloni NATO Zirvesi'nde buluştu - Son Dakika
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