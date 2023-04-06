Eski Bakan Fikri Sağlar'dan olay itiraf: 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu ve İnce arasında bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Ankara'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İNCE TEKLİF GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yle görüşüldüğünü İnce'nin ise teklifi kabul etmediğini söyledi. İnce ise Kılıçdaroğlu'ndan teklif gelmediğini belirterek açıklama yaptı.

FİKRİ SAĞLAR'DAN "UZLAŞMA GÖRÜŞMESİ" ÇIKIŞI

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar.

"ÜSTLENDİĞİM BİR GÖREVİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Sağlar'ın açıklaması şu şekilde; "Saygıdeğer Kamuoyuna: Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına duyduğum sorumluluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir.

"MUHARREM İNCE İLE UZLAŞMA GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİN MÜMKÜN OLAMAYACAĞINI BİLDİRDİ"

Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisine de sunulmuştur.

"HER İKİ GENEL BAŞKANA TEŞEKKÜR EDERİM"

Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce'nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim."