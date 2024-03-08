Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış

Politika

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı cip, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bulunan 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

ADALET BAKANI TUNÇ İLK KEZ AÇIKLADI

Olayın ardından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtıkları tespit edilen yazar Eylem Tok ve oğluyla ilgili dikkat çeken bir bilgi ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"DİPLOMATİK VE HUKUKİ YOLLARDAN SÜRECİN TAKİPÇİYİZ"

Yazar Tok ve oğlunun Eyüpsultan'daki kazadan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçtıklarını tespit ettiklerini belirten Bakan Tunç, "Mısır adli makamları ile görüşmelerimiz devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıkları bildirildi. Aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisiyiz" dedi.

"İADE İÇİN GEREKLİ BELGELERİ GÖNDERDİK"

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde; "Biz İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesini, hem sürücünün hem de suçluyu kayırma suçundan annesinin ülkemize iadesiyle ilgili Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. İlgili belgeleri gönderdik iade için. O süreçte Mısır makamları şahısların ABD'ye kaçtıklarını ifade ettiler.

"INTERPOL VASITASIYLA TÜRKİYE'YE İADELERİNİ İSTİYORUZ"

Hemen aynı süreci ABD ile de adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz."