CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine yanıt

"Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Cesareti varsa televizyona çıksın, bunları genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bir açıklayıversin." ifadelerini kullandı.

"EN HAYIRLISI KENDİSİ ÇEKİLİP GİTMESİ LAZIM"

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki "değişim" tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım." dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN YÜZÜNE SÖYLEYİP CEVABINI ALSIN"

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımız, Erdoğan'a televizyona çıkması için defalarca çağrı yaptı. Cesareti varsa televizyona çıksın, bunları genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bir açıklayıversin. Bir önceki seçimde partisinin oylarında yaşanan düşünü anlatsın. Geçtiğimiz seçimler hakkında konuşacak son kişi Erdoğan'dır." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kur Korumalı Mevduat uygulamasının işçinin, esnafın, orta direğin, hasılı vatandaşın kahir ekseriyetinin sırtına yüklediği yükü, KKM nedeniyle ekonomide hızla artan dolarizasyonu ve bunun sebep olduğu korkunç kırılganlığı değerlendirdik. Yeni ekonomi yönetiminin, buradan çıkış stratejisi kapsamında, hafta sonu aldığı kararlar da kurulumuzun gündemindeydi.

"HORTLATTIKLARI ENFLASYON MİLLİ PARAMIZI PUL ETTİ"

Faiz inince, enflasyon da iner' diyerek akıldan, bilimden uzak safsataların peşine takıldılar. Faiz talimatla inince hem kur hem enflasyon patladı. Bu defa adına 'liralaşma' dedikleri bir başka safsatayla TL mevduatı, dövize endekslediler. Faizden kaçarken dolarizasyona yakalandılar. Hortlattıkları enflasyon, milli paramızı pul etti. Paramızın 'değer saklama' işlevini bitirdi.

"PİYASADA ÇEKLER BANKALARDAN DÖNMEYE BAŞLADI"

Piyasada çekler bankalardan dönmeye başladı. Finansman sıkıntıları her zeminde dillendiriliyor. Ticari krediler için bir düzenleme yapılmazsa iş insanları daha da daralacak. Ödeme zincirleri kopma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. KKM'den Türk lirası mevduata geçiş hedefini tutturamayan bankalar düşük faizli Hazine kağıtlarını almaya zorlanacak. Böylece bankacılık sisteminin telleri daha fazla gerilecek. Bundan sonra yapılan her baskı telin kopma riskini artıracak.