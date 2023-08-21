CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine yanıt - Son Dakika

CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine yanıt

Son Güncelleme: 21.08.2023 19:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım" sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. Sözcü Faik Öztrak, "Cesareti varsa televizyona çıksın, bunları genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bir açıklayıversin" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Cesareti varsa televizyona çıksın, bunları genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bir açıklayıversin." ifadelerini kullandı.

"EN HAYIRLISI KENDİSİ ÇEKİLİP GİTMESİ LAZIM"

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki "değişim" tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım." dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN YÜZÜNE SÖYLEYİP CEVABINI ALSIN"

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımız, Erdoğan'a televizyona çıkması için defalarca çağrı yaptı. Cesareti varsa televizyona çıksın, bunları genel başkanımızın yüzüne söyleyip cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bir açıklayıversin. Bir önceki seçimde partisinin oylarında yaşanan düşünü anlatsın. Geçtiğimiz seçimler hakkında konuşacak son kişi Erdoğan'dır." dedi.

Faik Öztrak: Erdoğan cesareti varsa televizyona çıksın, cevabını alsın
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kur Korumalı Mevduat uygulamasının işçinin, esnafın, orta direğin, hasılı vatandaşın kahir ekseriyetinin sırtına yüklediği yükü, KKM nedeniyle ekonomide hızla artan dolarizasyonu ve bunun sebep olduğu korkunç kırılganlığı değerlendirdik. Yeni ekonomi yönetiminin, buradan çıkış stratejisi kapsamında, hafta sonu aldığı kararlar da kurulumuzun gündemindeydi.

"HORTLATTIKLARI ENFLASYON MİLLİ PARAMIZI PUL ETTİ"

Faiz inince, enflasyon da iner' diyerek akıldan, bilimden uzak safsataların peşine takıldılar. Faiz talimatla inince hem kur hem enflasyon patladı. Bu defa adına 'liralaşma' dedikleri bir başka safsatayla TL mevduatı, dövize endekslediler. Faizden kaçarken dolarizasyona yakalandılar. Hortlattıkları enflasyon, milli paramızı pul etti. Paramızın 'değer saklama' işlevini bitirdi.

"PİYASADA ÇEKLER BANKALARDAN DÖNMEYE BAŞLADI"

Piyasada çekler bankalardan dönmeye başladı. Finansman sıkıntıları her zeminde dillendiriliyor. Ticari krediler için bir düzenleme yapılmazsa iş insanları daha da daralacak. Ödeme zincirleri kopma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. KKM'den Türk lirası mevduata geçiş hedefini tutturamayan bankalar düşük faizli Hazine kağıtlarını almaya zorlanacak. Böylece bankacılık sisteminin telleri daha fazla gerilecek. Bundan sonra yapılan her baskı telin kopma riskini artıracak.

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Çekip gitmesi lazım' sözlerine yanıt - Son Dakika


Son Dakika
19:36 CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine yanıt
19:28 Allegri'nin uyarısını dikkate alan Kenan Yıldız saçlarını kestirdi
19:24 Allegri'nin uyarısını dikkate alan Kenan Yıldız saçlarını kestirdi
19:23 Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" çıkışına CHP'den yanıt: Cesareti varsa televizyona çıksın, cevabını alsın
18:58 Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
18:53 Son Dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
18:43 Galatasaray, Rashica transfer videosu için Beşiktaş'a karşı hukuki işlem başlattı
18:39 Galatasaray, Rashica transfer videosu için Beşiktaş'a karşı hukuki işlem başlattı
18:22 Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
18:18 Galatasaray-Molde maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2023 19:51:33. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement