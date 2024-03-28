Fatih Erbakan, İstanbul\'da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 3 şart sundu

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, hiçbir partiye kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime girmediklerini belirterek, "Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü'nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız." dedi.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hatay'ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşan Erbakan, Milli Görüş'ün başka partiye kazandırmak için seçime girmeyeceğini kaydetti.
Erbakan, "Yeniden Refah, neden İstanbul'da CHP'ye kazandırıyor? Biz bunlara defalarca anlattık. Milli Görüş olarak milletin derdine derman olalım, maddi ve manevi kalkınmayı gerçekleştirelim, belediyelerde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatalım, milletin kurtuluşuna vesile olalım. Yaşanabilir Türkiye'yi yeniden, adil bir dünyayı kuralım. Heykelci, rantçı belediyecilikten milletimizi kurtaralım, Milli Görüş belediyeciliği ile Türkiye'yi yeniden ahlaklı belediyecilikle tanıştıralım diye seçimlere giriyoruz. Kimseye kazandıralım veya kaybettirelim diye girmez." dedi.
"Sizin bu mantığınızla gidecek olursak; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçimlere giriyor." diyen Erbakan, "Böyle mantık olur mu Allah aşkına? Siz diyorsunuz ki Yeniden Refah CHP'ye kazandırır. Bu mantıkla giderseniz Kandil'le iş tuttuğunu ifade ettiğiniz DEM Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. İYİ Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. Bu mantıkla giderseniz o zaman sadece iki parti seçime girsin, diğer partiler girmesin. Anket yapılsın, en yüksek oy alan iki parti girsin. Çünkü diğer partilerin hepsi ya birine kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime giriyor. Böyle seçim mi olur? Böyle demokrasi, böyle sistem mi olur?" ifadelerini kullandı.
İstanbul adayını çekmek için AK Parti'ye şart sunan Erbakan, "Bütün bunlara rağmen Hatay'dan sesleniyoruz. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü'nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Alın bakalım, size hodri meydan. Şimdi bu adımları atın, hiçbir beklentimiz olmadan adayımızı çekmeye hazırız ama maalesef böyle bir adım atacağınızla ilgili de hiçbir ümidimiz yok. Zaten atacak olan insan 7 Ekim'den beri yaşanan bu katliam, bu vahşet karşısında şimdiye kadar çoktan Yeniden Refah Partisi'nin çağrısını bile beklemeden adım atmış olurdu." şeklinde konuştu.
Necmettin Erbakan'ın, 42 yıllık siyasi hayatı boyunca Milli Görüş'ün adayını, başka bir parti lehine çekmediğini belirten Erbakan, "Bazı zavallı tipler çıkmış, 'Erbakan hoca olsaydı, adayını çekerdi' diyor. Milli Görüş'ün, başka parti kazansın diye aday çıkarmadığını gördünüz mü?" diye konuştu. Erbakan, mitingdeki konuşmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında sert açıklamalarda bulundu. Akşener, Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olduğunu söyledi.
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