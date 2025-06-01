Fatih Erbakan\'dan Yeni Dünya Vizyonu

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bütün dünyada zulüm altında inleyen 2 milyarlık İslam alemi var. Bunlar için de yeni bir dünyayı kuracağız inşallah. Yeni bir dünyanın ilk adımı Erbakan hocamızın yıllar önce bize hedef olarak gösterdiği D-60'ın kurulmasıdır. 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelerek ortak hareket etmesi, ortak karar alması ve ortak adım atmasının sağlanmasıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli 3'üncü Olağan İl Kongresi, İzmit ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

'ASGARİ ÜCRETLİMİZE ARA ZAM YAPIN'

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kocaeli'den iktidara çağrıda bulunuyoruz. Terörsüz Türkiye adına bazı açılımlar yaptınız ama çiftçiye, asgari ücretliye, emekliye, memura, küçük esnafa da açılım yapın. Yaş çay alım fiyatlarını en azından 1 dolar seviyesi olan 38 TL'ye çıkartın. Seyyanen zam bekleyen emeklilerimize bir an evvel seyyanen zam yapın. Temmuz ayında ara zam bekleyen perişan halde olan asgari ücretlilerimize ara zam yapın. İşsizlikten kırılan milyonlarca işsizimize istihdam imkanı oluşturun. Borçların altında ezilen, küçük esnafımıza destek olun. Ucuz simit ve çay sırlarında sürünen emeklilerimize sahip çıkın. Paylaşımda adaleti sağlayın, adil düzen ekonomisini uygulayın. Önce imtiyazlılar yerine önce millet anlayışıyla hareket edip dar gelirlinin alım gücünü ve refah seviyesini arttırın. Buradan Milli Görüş'ün kalesi Kocaeli'den size son bir uyarı yapıyoruz. Eğer bu adımları siz atmazsanız, ilk seçimde biz geleceğiz ve Milli Görüş ruhuyla bu adımları inşallah biz atacağız" diye konuştu.

Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına dur diyebilen Gazze'deki katliamı durdurmaya muktedir Türkiye'yi hayata geçireceklerini söyleyen Fatih Erbakan, "Sadece yaşanabilir Türkiye'yi ve yeniden büyük Türkiye'yi hayata geçirmek yetmez değerli kardeşlerim. Bizim bir de bütün dünyada derdini taşıdığımız ezilenler var. Bütün dünyada zulüm altında inleyen 2 milyarlık İslam alemi var. Bunlar için de yeni bir dünyayı kuracağız inşallah. Yeni bir dünyanın ilk adımı Erbakan hocamızın yıllar önce bize hedef olarak gösterdiği D-60'ın kurulmasıdır. 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelerek ortak hareket etmesi, ortak karar alması ve ortak adım atmasının sağlanmasıdır. Ne olacak bu Müslüman ülkeler bir araya gelince, Cenabıallah bu Müslüman ülkelere dünyanın en büyük nimetlerini vermiştir. Dünyadaki petrolün üçte ikisi Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki doğal gazın yüzde 55'i Müslüman ülkelerin elinde. Dünya su kaynaklarının yarısı Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı Müslüman ülkelerin elinde. Uranyum olmadan nükleer enerji diye bir şey olamaz. Doğal gaz, petrol ve su olmadan yaşamın devam etmesi mümkün olamaz. İşte Müslüman ülkeler ellerindeki bu imkanları bu stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanacaklar. Bunları yaptırım gücü olarak kullandığımız zaman Amerika'nın da İsrail'in de bu zulümlere son verip bizimle masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacak inşallah Allah'ın izniyle. İşte yeni bir dünyanın şifreleri burada gizlidir. 2 milyarlık İslam aleminin alım gücü, muazzam bir pazar potansiyeli, petrolün, suyun, doğal gazın, uranyum, lityum ve diğer stratejik madenlerin yaptırım gücü, bunlar ortaya konduğu zaman Amerika'yı da İsrail'i de dize getireceğiz. Böylece Gazze, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin kurtuluşunu Türkiye'den başlatacağız Milli Görüş'le gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.