Fatih Erbakan: "İttifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik"

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, vergi zamlarının vatandaşa yük olduğunu belirtti. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceklerini vurgulayan Erbakan, "Bir kez daha üzerine basa basa ifade etmek isterim ki, biz ittifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik." dedi.

"İTTİFAKA YANLIŞLARI HEP BİRLİKTE DÜZELTMEK İÇİN GİRDİK"

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partinin aylık olağan il başkanları toplantısı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erbakan gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son yapılan vergi zamlarının vatandaşın omzuna yük bindirdiğini söyleyen Erbakan, Cumhur İttifakı'na yanlışları düzeltmek için katıldıklarını belirtti. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten asla çekinmeyeceklerini belirten Erbakan, 'hayra motor, şerre fren' olacaklarını her zaman söylediklerini kaydederek, "Bir kez daha üzerine basa basa ifade etmek isterim ki, biz ittifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik. Biz hiçbir zaman 'Bu memleket için, bu memleketin güzel insanları için doğru olanı ille de biz yapalım' demedik. Daima 'Bu ülke için, bu aziz millet için doğru olan yapılsın da kim yaparsa yapsın' dedik. Bugün de aynı noktadayız" ifadelerini kullandı.

"HALK VERİLEN SÖZLERE İTİBAR ETTİ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakıyla yaptıkları protokole de atıfta bulunan Erbakan, mecliste milletin refahı için her şeyin takipçisi olacaklarını söyledi. 14 Mayıs'taki Milletvekilliği ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, halkın Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlık yıllarına dönmesine izin vermediğine işaret eden Erbakan, "(Halk) bu ülkeyi PKK ve FETÖ Yöneticilerinin desteklediği ittifaka teslim etmemek için ülkesine sahip çıktı. Yaşadığı bütün ekonomik zorluklara ve iktidara yönelik bütün eleştirilerine rağmen, 'Cumhur İttifakı' dedi. Bunu yaparken de, verilen sözlere itibar etti" dedi.

"FEDAKARLIKLARI ADALETLİ ŞEKİLDE DAĞITMAK İKTİDARIN GÖREVİ"

Erbakan, seçimlerin tamamlanmasıyla AK Partinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin manevi ve maddi sıkıntılarıyla mücadele için gerekli adımların atılması gerektiğine işaret eden Erbakan, adalet konusuna halel getirecek konulardan da uzak durulması gerektiğinin altını çizerek, "Uzun zamandır enflasyon canavarının dişleri arasında ezilen vatandaşlarımıza nefes aldırmak. Sadece vatandaştan fedakarlık beklemek yerine, fedakarlıkları adaletli bir şekilde dağıtmak iktidarın görevidir. Bugün maalesef, milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da, bu mağduriyete dikkat çekerek, gerekenin yılbaşında yapılacağını söylemiştir" ifadelerine yer verdi.

"EMEKLİLERE DE SEYYANEN ZAM YAPILMALI"

Yeniden Refah lideri Erbakan, konuşmasında AK Partiye de çağrıda bulundu. Erbakan çağrısında şunları kaydetti: "Emeklilerimize tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammı yapılmalıdır. İntibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıkları giderilmeli, mağduriyetler ortadan kaldırılmalıdır. Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için de gerekli adımlar atılmalıdır."

"KAMUDA İSRAF MUTLAKA BİTİRİLMELİDİR"

Erbakan, bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlara yapılan dolaylı zamlarla kapatılamayacağının altını çizdi. Zamların enflasyonu tetikleyebileceğine dikkati çeken Erbakan, dar gelirli vatandaşların refaha ulaşabilmesi için şöyle konuştu: "Kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda 'israf' mutlaka bitirilmelidir. Tüm kamu kurumlarına denk bütçe zorunluluğu getirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek 'faiz giderleri' azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir."

"DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bütçe açığını kapatılması için Yeniden Refah'ın ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketlerinden faydalanılması gerektiğini kaydeden Erbakan, kendilerinin yetkililere uyarı vazifesini yaptıklarına söyleyerek, "Yeniden Refah Partisi olarak biz, milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Bizler sorumlu muhalefet anlayışının gereği olarak tüm bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ YEREL SEÇİMLERDE DAHA BÜYÜK BAŞARI ELDE ETMEK"

Yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceklerine belirten Erbakan, şu şekilde konuştu: "Şimdi ki hedefimiz, 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde daha da büyük başarı elde etmek ve Milli Görüş'ün o özlenen yerel yönetimler ruhunu, Milli Görüş belediyeciliğini yeniden milletimiz ile buluşturmaktır. Rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı, millete hizmetin ibadet aşkıyla yapıldığı belediyecilik. Efsane hizmetlerin belediyeler borca batırılarak değil, tam tersine bir yandan borçlar kapatılarak yapıldığı belediyecilik. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil, hakka hukuka riayet edilerek yapıldığı belediyecilik."