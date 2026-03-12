Fidan: İran\'da İç Savaş Planlarına Karşıyız

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her türlü senaryoya hazırlıklı durumdayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl 52 milyar doları aştığını, bunu 60 milyar dolara çıkarabileceklerini söyledi. Fidan, Eurofighter savaş uçağı tedariki konusunda Almanya'nın sergilediği olumlu tutumdan memnun olduklarını belirtti. Fidan, görüşmede Avrupa Birliği'ne üyelik hedefini de ele aldıklarını vurgulayarak, "Bölgesel ve küresel gelişmeler, Türkiye'nin üye olmasının AB'ye sağlayacağı stratejik kazanımları gözler önüne sermektedir. Unutulmamalıdır ki, üyelik süreci sadece ülkemize değil, iki tarafa birden sorumluluk yüklemektedir. Beklentimiz, bu sürecin objektif kriterler temelinde yürütülmesidir. Almanya'nın AB içindeki konumu doğrultusunda, ülkemizin üyelik sürecine katkı sunmasını bekliyoruz. Bugün değerli mevkidaşıma Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki beklentimizi de bir kez daha aktardım. Öte yandan, artık daha fazla sayıda vatandaşımız iş, eğitim ve turistik sebeplerle Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi arzu etmekte. Vize serbestisi diyaloğunun sonuçlanması da AB ile bir diğer öncelikle gündem maddemizi oluşturmakta. Bu sürecin de inşallah bir an önce tamamlamasını ümit ediyoruz. Avrupa güvenlik mimarisi konusu gündemimizde yer alan en önemli başlıklardan birini teşkil etmektedir. NATO'nun Avrupa atlantik güvenliğinin temel taşı olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede beklentimiz, AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerinin NATO'nun çabalarına tamamlayıcı nitelik taşıması ve tüm müttefikleri kapsayan bir anlayışla yürütülmesidir. AB'nin güçlü bir NATO müttefiki olan ülkemizi bu girişimlerden dışlaması, Avrupa güvenliğini zayıflatma riski taşımaktadır. Almanya'nın ülkemizin AB girişimlerine dahli yönündeki net tutumu ve desteğinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞ BİR AN ÖNCE SONA ERMELİDİR'

Bakan Fidan, görüşmede ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldıklarını söyleyerek, "Tabii bunların başında Orta Doğu'da devam etmekte olan savaş gelmekte. Bu savaş bir an önce sona ermelidir. Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüşmeye devam ediyor. Biz de yoğun bir diplomasi trafiği yürütmekteyiz. Çatışmanın sonlandırılması ve gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Öte yandan ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirilmek istendiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her türlü senaryoya hazırlıklı durumdayız. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için de gece gündüz çalışıyoruz. Hava sahasının halen kapalı olduğu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın barındırma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

'İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI SONA ERMELİ'

Netanyahu hükümetinin bölgedeki her savaşın ve her insani krizin merkezinde yer aldığına dikkat çeken Fidan, "Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak bu gerçeği kabul etmeli ve açıkça dile getirebilmeliyiz. Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan'a taşımakta. 1 milyona yakın kişinin evlerinden sürülmesi asla kabul edilemez. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail'in saldırıları sona ermeli. Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir" dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN DİKKATİ GAZZE'DEN UZAKLAŞMAMALI'

Fidan, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den uzaklaşmaması gerektiğini kaydederek, "Netanyahu'nun Gazze ve Batı Şeria'da işgal ve yıldırma politikalarını hayata geçirmesine göz yumulmamalıdır. Mübarek ramazan ayında ve soğukların devam ettiği bu dönemde, Gazzeliler'in yaşam koşullarının daha da kötüleşmemesi öncelikli bir meseledir. Barış kurulu ve bağlı mekanizmalarının Gazze'de etkin şekilde faaliyete geçmesi istikrar ve barışın tesisi için hayati önem taşımaktadır. Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı ve provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz. Bölgedeki gelişmeleri bahane ederek Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine kısıtlamalar getirilmesi de hukuksuzdur, izansızdır. İsrail'in Hristiyanların ibadet mekanlarına yönelik kısıtlamalarını keza son derece yanlış bulduğumuzu da vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

'MÜZAKERELERİN DEVAMI ELZEMDİR'

Fidan, küresel düzeyde istikrar ve huzurun tesisi için çözülmesi gereken sorunlardan birinin de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olduğunu belirterek, "Önemli mesafe kaydedilen ve barışla sonuçlanma aşamasına hayli yaklaşılan müzakerelerin hız kesmeden devam etmesi de elzemdir. Ülkemiz, müzakereler yoluyla barışa ulaşılması için ilgili tüm taraflarla iş birliğini sürdürecektir. Müzakerelerin mütakip turunun bir an önce düzenlenmesi için ev sahipliğine hazırız" diye konuştu.

'NATO ÜYESİ ÜLKELERDEN DESTEK MESAJI ALDIM'

Bakan Fidan, Türk hava sahasında imha edilen füzelerle ilgili, "NATO sistemlerinin devreye girmesi aslında bir parçası olduğumuz kolektif savunma konseptiyle yakından uyumlu bir hareket tarzı. Hem bölgede olan gelişmeler, hem son saldırılar gösterdi ki, hava savunma sistemleri gerçekten çok önemli. Bunun çok farklı çeşitleri var. Özellikle balistik düzenlerle ilgili olan kısımlarda, kolektif savunma içerisinde olmamız gerekiyor. Burada Türkiye, NATO üyesi ülkelerden gerekli desteği görmek konusunda gerekli taahhütleri almış durumda. Türkiye'ye gönderilen füze havada imha edildikten sonra ben açıkçası neredeyse bütün NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarından bizzat telefon aldım ya da destek mesajı gönderdiler" dedi.

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİNDE KOŞULMAMALI'

Bakan Fidan, savaşın bir an önce durması gerektiğini vurgulayarak, "Burada da İran'ın toprak bütünlüğü konusunda bir sıkıntı olmaması lazım. Rejim değişikliği gibi hedeflerin peşinde koşulmaması gerekiyor. Bir an önce bölgenin tekrar normale dönmesi gerekiyor. Bu konuda Almanya'yla tabii ki ve diğer Avrupa ülkeleriyle beraber çalışmanın da bölge ülkeleri olarak son derece gerekli olduğuna inanıyoruz. Son birkaç gündür savaşın en yoğun anlarını yaşamaktayız. Esas itibarıyla aslında bu yoğunlaşmalar ve yok ediciliğin daha da belirgin hale gelmesi, risklerin artması, müzakereye olan ihtiyacı taraftar nezdinde daha da fazla gündeme getirmekte. Ama bu sefer şöyle bir husus var. Birincisi, önceki müzakerelerin başarısızlığa uğraması ve savaşla sonuçlanması. İran tarafıyla da konuşuyoruz. Amerika tarafıyla da konuşuyoruz. Ama devam eden askeri harekat var, ortada bazı gerçekler var. İran'a yapılan bu saldırı ne kadar hukuksuzsa, İran'ın tahrik edilmeden diğer ülkelere yaptığı, özellikle Körfez ülkelerine yaptığı saldırılar da o kadar yanlış" değerlendirmesinde bulundu.