CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamburger sözleri! - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamburger sözleri!

19.11.2022 08:47

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini açıklayan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin parti taklidinden öteye gidemediğini söyleyerek, "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil" ifadelerini kullandı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından, "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna, "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" yanıtını verdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ

İstifaya ilişkin CHP cephesinden ilk yorumda da CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi e-Devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır" dedi.

HAMBURGER GÖNDERMESİ YAPTI

İstifa sonrası gözlerin çevrildiği Aslı Baykal, son olarak sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesinde bulundu. Baykal, "Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan, Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamburger göndermesi

KILIÇDAROĞLU'NUN HAMBURGER AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde kara yoluyla 8 saat süren bir yolculuk yapmış, bu saat aralığında nerede olduğu Türkiye'de gündem olmuştu. "Kılıçdaroğlu neredeydi?" tartışmaları sonrasında CHP lideri, "Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Hamburger yedik" demişti.

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Son Dakika Politika CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamburger sözleri! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamburger sözleri! - Son Dakika
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