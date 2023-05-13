"Gülen'in iadesi talep edilmedi" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi - Son Dakika
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"Gülen'in iadesi talep edilmedi" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi

13.05.2023 11:17

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Erdoğan FETÖ elebaşının iadesini talep etmedi. Biz edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda" derken iade süreciyle ilgili gelişmelerin yer aldığı bir de görsel paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İADESİ TALEP EDİLMEDİ"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan talep etmedi ki. Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi. (Seçildiğimizde) talep edeceğiz, niye etmeyelim?" ifadelerini kullandı.

"AÇIK AÇIK YALAN SÖYLÜYOR"

Bu ifadelere yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise duruma tepki gösterdi. Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda… O kadar rahat ki yalan konusunda bir profesyonel olduğu çok belli. Türkiye'nin, Kılıçdaroğlu'nun yalanı merkeze alarak ortaya koymuş olduğu siyaset anlayışından kurtulmasına inşallah sadece 1 gün kaldı." dedi.

İşte Dağ'ın paylaştığı o görsel:

BİR YANIT DA BAKANLIK'TAN GELDİ

Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, FETÖ elebaşı Gülen'in 27 suçtan iadesi istenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde ilk iade talepnamesi gönderildiğini belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesi ABD makamlarına gönderilmiştir. Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, FETÖ elebaşı Gülen'in 27 suçtan iadesi istenmiştir. Bahse konu iade dosyalarına tüm deliller eklenmiş, ülkemizde halen devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında elde edilen yeni deliller de derdest iade talepleri üzerinden ABD'ye ayrıca gönderilmiştir. Özellikle, FETÖ elebaşından aldıkları talimatlara istinaden darbe teşebbüsünü planlayıp yöneten ve 15 Temmuz gecesinde, darbe teşebbüsünün merkezi olan Ankara Akıncı Askeri Üssü'nde yakalanan 5 sivil FETÖ üst düzey yöneticisinin birbirleriyle ve FETÖ elebaşı Gülen'le irtibatına ilişkin deliller ABD'ye gönderilmiştir."

YORUMLAR (6)
  • HAKAN GENCER: Adam doğru söylüyor iadesi talep edilmedi abd ye ifadesini alın dendi ifade alın demek ile iade edin demek faklı Cevap Yaz 44 99 Yayından Kaldır
  • Ercan Aral : Sende KEMALİN YALANCI SAHİDİSİN 8 5 Yayından Kaldır
  • Bi Bilen: Analizi doğru yapmak lazım. Khk ile görevden uzaklaştırılanlar görevlerine iade edilecek. Yani ortada bir suç yok. Gülen niçin elini kolunu sallayarak gelmesin ki. Cevap Yaz 28 66 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Gülen'in iadesi talep edilmedi' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gülen'in iadesi talep edilmedi" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi - Son Dakika
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