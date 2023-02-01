Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için "istismara uğramış çocuk" benzetmesi büyük tepki çekti! Paylaşımını hemen sildi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat metnini eleştirip dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özdağ, " Altılı Masa'nın kurmaylarına soruyorum. Sizi, 'tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız' demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?" demişti.

UYSAL'DAN ÇOK SERT YANIT

Bu açıklamanın ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uysal, sosyal medya hesabından "Ümit Özdağ denen şeref yoksunu; çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve instiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.

Uysal'ın kısa süre içerisinde sildiği o paylaşımı:

TEPKİ ÇEKTİ

Uysal paylaşımını silse de kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Özdağ da söz konusu tweet'i paylaşıp "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yazıp sildiği twit. Seviye tespiti açısından burada kalsın: ya yazmayacaksın ya silmeyeceksin" dedi.

O yorumlardan bazıları:

ÖZÜR DİLEDİ

Yaşananların ardından Uysal ise bir özür mesajı yayınlayarak, "Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum @umitozdag tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.