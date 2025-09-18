Gümüşhane'ye 443 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gümüşhane'ye 443 Milyon TL Yatırım

Gümüşhane\'ye 443 Milyon TL Yatırım
18.09.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, Gümüşhane'ye yapılan yatırımları ve Türkiye'nin turizmdeki başarısını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmde dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım çalışmalarını yürüten ülke konumundayız. TGA'yı faaliyete geçirmekle bu alanda muazzam bir mesafe katettik ve çok ciddi kazanımlar elde ettik. Ülkemizin kültür ve turizminin sürekli büyüyerek gelişmeye ve zenginleşmeye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Aydın Baruş ve kent yetkilileriyle görüşen Bakan Ersoy, ziyaret sonrası açıklama yaparak, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ülkemizin her bölgesinde; illerimizin kendi özgün değerleri, kültürel mirası ve turizm varlıklarıyla pay aldıkları, 12 aya yayılmış nitelikli bir Türk turizmi bina etmek için çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 7 yılda elde ettiğimiz rakamlar hedeflerimize ne denli güçlü ilerlediğimizi göstermiştir ve hamdolsun aynı başarı grafiği ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sürekliliği sağlamak ve daha büyük hedeflere ilerlemek adına da şehirlerimizi ziyaret etmeye, inceleme ve değerlendirmeler yapmaya, yerel yönetimlerimizle ve paydaşlarımızla istişare ve iş birliği gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün Gümüşhane'deyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gümüşhane'nin potansiyeli noktasında çok önemli açıklamaları, değerlendirmeleri olmuştur. Ayrıca ilimizin çevresi de düşünüldüğünde çok ciddi bir bölgesel yatırım sahası kendini göstermektedir. Bu gerçek doğrultusunda en doğru, akılcı projeleri belirleyecek ve inşallah gerekli adımları ivedilikle atarak Gümüşhane'ye layık olduğu kültür turizm ivmesini kazandıracağız" dedi.

GÜMÜŞHANE'YE 443 MİLYONLUK YATIRIM

Gümüşhane'ye bakanlık olarak 443 milyon TL yatırım yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "Son 23 yılda Gümüşhane'de kültür ve turizme güncel fiyatlarla 443 milyon TL yatırım yaptık. Gümüşhane Kültür Merkezi Hizmet Binası, ilimize yapılan yatırımların bir simgesi olarak halkımızın sosyal ve kültürel hayatına değer katmayı sürdürmektedir. Aynı dönemde Gümüşhane'deki yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 2025 fiyatlarıyla 230 milyon TL gibi muazzam bir destek sağladık. 2002'de Gümüşhane'de sadece 1 tane konaklama tesisi vardı ve o da 54 yatak kapasiteli idi. Bugün 10 farklı konaklama tesisi toplam 612 yatak kapasitesiyle misafirlerini ağırlamaktadır. Gümüşhane'nin Zigana, Çakırgöl ve Süleymaniye kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, şehrimizin kültür turizm hayatının geleceğini şekillendirecek alanlardır. Yeni yatırımlar için Bakanlığımızın atacağı adımlar kadar yereldeki paydaşlarımızın fikir ve önerilerini de bekliyor, bu iş birliğini çok önemli ve değerli buluyorum" diye konuştu.

'ÇOK CİDDİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK'

Türkiye'nin turizmde dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım çalışmalarını yürüten ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Çeşitli vesilelerle hep dile getiriyorum. Şu anda turizmde dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım çalışmalarını yürüten ülke konumundayız. TGA'yı faaliyete geçirmekle bu alanda muazzam bir mesafe katettik ve çok ciddi kazanımlar elde ettik. Bu kapsamda Gümüşhane'yi de ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulumuz düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmekte, ilimizin ihtiyaç ve beklentilerini masaya yatırmaktadır. Bu doğrultuda da hedef kitlemize yönelik çalışmalar hayata geçirilmektedir. TGA tarafından yapılan yurt dışı PR çalışmaları kapsamında 2023 yılından bugüne Gümüşhane'de 7 etkinlik gerçekleştirdik. Bu kapsamda 2023'te 11 ülkeden 5 influncer ve 14 basın mensubunu, 2024'te 4 ülkeden 2 influencer, 3 basın mensubu ve 24 tur operatörünü, 2025'te ise 12 tur operatörünü ilimizde ağırladık" dedi.

'SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA DA YERİMİZİ ALDIK'

GoTürkiye web platformuna ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Ersoy, "Alanında dünyanın lider ve öncü platformu konumunda olan GoTürkiye web platformumuzda Gümüşhane'nin tarihi ve turistik yerleri, doğası, müziği, festivalleri, gastronomisi ve rotaları hakkında 10 dilde bilgi sunmaktayız. gümüşhane.goturkiye.com web sitesini ziyaret eden kullanıcı sayısını artırmak ve şehrin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla da Google Display Network kullanarak, 2023 yılı içerisinde 50 ülkede reklam çalışmaları yaptık ve 16 milyon gösterim sayısına ulaştık. 2024 yılında ise 24 ülkede gerçekleştirdiğimiz reklam çalışmalarındaki gösterim sayımız 20 milyon oldu. 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemi için bu rakamlar 29 ülke ve 15 milyon gösterim olarak gerçekleşti. Günümüzün en önemli iletişim ve tanıtım alanlarından bir olan sosyal medya platformlarında da yerimizi elbette aldık. Aralık 2022'de Gezsen Gümüşhane, hemen ardından Mart 2023'te de Go Gümüşhane hesaplarını aktive ettik. Bu hesaplarımızın toplamda yaklaşık 5 bin takipçisi bulunuyor. Bütün bunların etkisini rakamlar üzerinden vermek gerekirse 2023 yılı içerisinde Go Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan Gümüşhane paylaşımları 659 bin gösterime ulaşmıştır. 2024 yılında ise bu rakamı neredeyse üçe katladık ve 1,8 milyon gösterim seviyesine ulaştık" ifadelerini kullandı.

'TURİZMİN YOL ARKADAŞI KÜLTÜRDÜR'

Geleceğe Miras projesine dair konuşan Bakan Ersoy, "Elbette turizmin yol arkadaşı kültürdür. Bu iki unsur birbirini sürekli destekleyen, besleyen bir ekosistemin ana parçalarıdır. Bu doğrultuda kültür başlığında şöyle temel bir rakam vermek gerekirse, bugün Gümüşhane sınırları içerisinde 31 adet sit alanı, 617 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Bu hem il bazında hem bölgesel olarak ciddi bir zenginlik. Kültür varlıkları noktasında biliyorsunuz, tarihimizin en büyük ve en kapsamlı arkeoloji projesi olan Geleceğe Miras'ı hayata geçirdik. İkinci yılına girmiş olan bu muazzam kazı, restorasyon, ihya ve inşa projesine 'Satala Antik Kenti'ni de dahil ettik. Roma, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı ile muazzam bir medeniyet ve kültür çeşitliliğine ev sahipliği yapmış bu sahanın, Gümüşhane'nin kültür-turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını ve dolayısıyla sosyoekonomik katkı sunmasını sağlayacağız" dedi.

'KÜLTÜR VE TURİZM ZENGİNLEŞMEYE DEVAM EDECEK'

Bakan Ersoy, Gümüşhane ve bölgede sürdürülen çalışmalara da değinerek, "Çalışmalarımız sadece Satala Antik Kenti ile de sınırlı değil. Öncesinde tamamladığımız birçok çalışma var. Kültür varlıklarımızın bakım, onarımları ile müze teşhir ve tanzimi gibi alanlarda son 23 yılda 7 tanesi proje, 13 tanesi uygulama işi olmak üzere toplam 20 çalışma başarıyla tamamlanmıştır. 37 taşınmaza da proje ve uygulama yardımı yapılmıştır. Bu vesileyle bu toprakların kültür mirasını çalmaya çalışanlara göz açtırmadığımızı da belirtmek isterim. Gerek jandarmamızın gerek emniyet birimlerimizin özverili çalışmaları ile sadece 2025 yılında 4 adet kaçak kazı ve 3 adet kültür varlığı kaçakçılığı engellenmiş, 168 adet kültür varlığı ve 28 adet obje ele geçirilmiştir. Emeği geçenlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak sorumluluk sahamızdaki bütün başlıklarda yeni ve daha büyük adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bu işi gelgeç çözümler, hamasi söylemlerle değil eserle, hizmetle ve her yıl yeni bir rekor olarak ulusal ve uluslararası kurumların açıkladığı rakamları sürekli aşma kararlılığıyla yapacağız. Gerçekçi yaklaşımla, geleceği öngörerek ve sürekliliği önceleyerek Gümüşhane'nin sahip olduklarını ihtiyaçlarına cevap verecek projelerle dönüştüreceğiz. Bunu bütün paydaşlarımızla omuz omuza yapacağız. Ülkemizin kültür ve turizminin sürekli büyüyerek gelişmeye ve zenginleşmeye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Gümüşhane, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Politika Gümüşhane'ye 443 Milyon TL Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
Basketbolseverlere müjde Maçlar artık şifresiz kanalda Basketbolseverlere müjde! Maçlar artık şifresiz kanalda
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı
Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Hakan Safi’den Sadettin Saran’ı kızdıracak sözler Hakan Safi'den Sadettin Saran'ı kızdıracak sözler

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
14:04
Fransa yanıyor Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
Fransa yanıyor! Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:35
Bakan Bolat duyurdu Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
13:08
Spor gündemi alev aldı Ali Koç’tan TFF’ye çıkarma
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
11:27
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail’den en çok nefret eden ülke
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
10:59
“Kartımı unuttum“ yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
"Kartımı unuttum" yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:38:26. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'ye 443 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.