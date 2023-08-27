HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu - Son Dakika

HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu

HDP\'nin yeni eş genel başkanları belli oldu
Son Güncelleme: 27.08.2023 15:00

HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde MYK üyesi Sultan Özcan ve Yeşil Sol MYK üyesi Cahit Kırkazak partinin yeni eş genel başkanları olarak belirlendi.

HDP'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi, Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde bugün yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nde devam eden kapatma davasının yarattığı risk nedeniyle siyasi çalışmalarına Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürecek olan HDP'de MYK üyesi Sultan Özcan ve Yeşil Sol MYK üyesi Cahit Kırkazak partinin eş genel başkanları olarak göreve geldi.

PARTİ MECLİSİ'NDE YER ALACAK İSİMLER DE BELİRLENDİ

Kongrede HDP'nin Parti Meclisi (PM) ve yetkili organları da belirlendi. PM'de yer alan isimler şöyle: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Söznmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.

Sultan Özcan

PM yedek üyeleri: Nilüfer Yeşiltepe, Aydın Kaya, Cahit Doğan, Melek Yerkan, Zekiye Özkan, Şenel Öztürk, İmam Özçelik, Çetin Çiftçi, Hazime Deniz, Mehmet Ağa Benli, Güher Urkun, İsmail Ağan, Selami Özyaşar, Sait Kılıç, Zabit Vurdu.

Disiplin Kurulu üyeleri: Adalet Aydın Sözkesen, Ayhan Akgül, Berfin Kaya, Bilal Algünerhan, Celal Soğuk, Şevkiye Müge Caner, Yüksel Yıldırım.

Cahit Kırkazak

BULDAN: DEĞİŞİM ZAMANIDIR

Kongreye; HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ile delegeler katıldı. Kongrede konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu dava mücadelesi için son nefesini verenlerin dahi 'Borçlu gidiyorum' diyenlerin onurlu bir davasıdır. Ben de son nefesimi verene kadar bu mücadelenin bir ferdi olarak bu yolda yürümeye ant içtim. Bu yüzden bizler her zaman şunun farkındaydık; ne yaparsak yapalım az kalır eksik kalır. Beş yıla yakındır eş başkanlık görevi sürdürüyorum. Ancak şimdi büyük bir değişimin dönüşümün zamanıdır. Bana yoldaşlık eden, bütün bu süreç içinde yanımda olan, bana can olan, yol gösteren başta cezaevindeki arkadaşlarım olmak üzere halkıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu onurlu mücadele kesinlikle kazanacaktır. Hepimizin yolu açık olsun." dedi.

SANCAR: GÜÇLERİMİZİ YEŞİL SOL PARTİ'YE YIĞACAĞIZ

Eski Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise "Bu kongre, sürecin finali değil; başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız, ama HDP ruh olarak da kurum olarak da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu - Son Dakika
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