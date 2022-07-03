HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi

03.07.2022 19:58

HDP'nin mevcut eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, partilerinin düzenlenen 5. Büyük Kongresi'nde yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

HDP'nin 5. Büyük Kongresi, Ankara Arena'da bugün yapıldı. Bin 50 delegeden 860'ının oy kullandığı seçimde 797 oy alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Kongrede, iki yıl görev yapacak Parti Meclisi ile Merkezi Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu'nun üyeleri de belirlendi.

KONGREDE TERÖR PROPOGANDASINA SORUŞTURMA

Kongrede terör örgütü propagandası yaparak, slogan atan 4 kişi gözaltına alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5'inci Olağan Kongresinde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve başsavcılığımıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

İki yıl boyunca görev yapacak Parti Meclis üyelerinin isimleri şöyle:

Abdullah Zeydan, Ahmet Saymadi, Aleddin Erdoğan, Ali Kenanoğlu, Ali Özkan, Alişan Şahin, Aydın Çetinkaya, Aylin Onursev, Ayşe Elif Ela Hasanoğlu, Berkat Kar, Besriye Tekgür, Bülent Uyguner, Cemalettin Yüksel, Cengiz Topbaşlı, Cihan Aydın, Çiçek Arıç, Dersim Dağ, Doğan Erbaş, Ebru Günay, Elif Bulut, Emine İnan, Emirali Türkmen, Eylem Arzu Kayaoğlu, Fatma Çelik, Feleknas Uca, Feray Mertoğlu, Fırat Keser, Fikret Melih Çolakoğulları, Gülistan Ataş, Gültekin Koçdemir, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hacay Yılmaz, Hacer Elçin, Hacı Bayram Kızartıcı, Hakkı Saruhan Oluç, Halime Bayram, Hanım Binici, Hasret Alp, Hatice Akdağ, Hatice Betül Çelebi, Hişyar Özsoy, Hividar Özdemir, Işık Arcan, İbrahim Sungur, İdil Uğurlu, Kemal Bülbül, Latife Demirci Kahya, Leman Kiraz, Leyla Atsak, Livan Orman, Mahfuz Güleryüz, Mediha Azra Güllüpınar, Mehmet Raci Bilici, Mehmet Rüştü Tiryaki, Mehmet Saltoğlu, Mehtap Sert, Menekşe Kızıldere, Metin Uğurtepe, Muhammed Ayten, Murat Çepni, Musa Piroğlu, Mustafa Güler, Naci Sönmez, Nazım Karakurt, Nazile Tursun, Nuray Özdoğan, Nuray Türkmen, Oya Ersoy, Ömer Öcalan, Özcan Ay, Özcan Teker, Özgül Saki, Özgür Zeydanoğlu, Özlem Gündüz, Perihan Ağaoğlu, Pero Dundar, Rıdvan Turan, Sait Taycı, Samet Mengüç, Sedat Şenoğlu, Semiha Şahin, Serhat Eren, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Servin Karakoç, Seval Çadırcı, Sevda Çelik Özbingöl, Sevgi Kişin Sazan, Sidar Karaçelik, Songül Tunçdemir, Sultan Özcan, Şaziye Köse, Şerife Yıldırım, Tayip Temel, Tevfik Kaçar, Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, Turgut Öker, Turkut Çatar, Zeki Koç, Zeynep Nilgün Salmaner.

MERKEZİ DİSİPLİN KURULU

Partinin yeni dönem Merkezi Disiplin Kurulu'nda ise Adalet Aydın Sözkesen, Gülistan Koç, Gülseren Pusatlıoğlu Kaçaroğlu, Gülseren Tural, Hüseyin Gözen, Mehmet Karayılan, Mehmet Öner, Ahmet Eken ve Ömer Aşkara yer aldı. Uzlaşma Kurulu ise Deniz Yıldırım, Diba Keskin, Mustafa Yıldız, Necdet İpekyüz, Nusret Doğruak, Yıldız Bahçeci, Yüksel Akgün'den oluştu. HDP'nin MYK'sında ve komisyonlarında görev alan 11 isim, yeni üyeler arasında yer almadı. Bu isimler şöyle: Alican Önlü, Alp Altınörs, Ayşe Acar Başaran, Celalettin Can, Emin Orhan, Garo Paylan, Hüseyin Taka, Ömer Önen, Ümit Dede, Gülsüm Ağaoğlu, Halide Türkoğlu.

YORUMLAR
500
HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:58 HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:51 Formula 1 yarışında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi! Çinli pilot Zhou, Halo sistemi sayesinde kurtuldu
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
17:48 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 20:11:24. #1.13#
SON DAKİKA: HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement