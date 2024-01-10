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HÜDA PAR, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyecek - Son Dakika
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HÜDA PAR, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyecek

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Yapıcıoğlu, ayrıca diğer illerde kendi adaylarıyla seçimlere katılacaklarını belirtti.

HÜDA PAR, İstanbul, Ankara ve İzmir\'de Cumhur İttifakı\'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyecek
10.01.2024 - 23:09,
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, " İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Şanlıurfa Kültür Merkezi'nde yapılan HÜDA PAR Bölge Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Töreni'nde, Türkiye'de seçim dönemine girildiğine işaret etti. Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini belirten Yapıcıoğlu, başkan adayları ve partililerden seçimde ciddi bir çalışma beklediklerini dile getirdi.

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İlk aday tanıtım toplantısını Şanlıurfa'da yaptıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Emin Özarslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Faruk Dinç, Siirt Belediye Başkan adayımız Abdurrahman Özcan, Ceylanpınar Belediye Başkan adayımız Adnan Sağlam, Bismil Belediye Başkan adayımız Ali Bilmez, Eğil Belediye Başkan adayımız Ali Durgunsu, Kahta Belediye Başkan adayımız Adem Yavuz." dedi.

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HÜDA PAR'ın Türkiye'nin 3 büyükşehrinde destekleyeceği adaylara ilişkin de Yapıcıoğlu, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz. Diğer il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçimlere katılma gibi bir düşüncemiz var. Yerel seçimlerin dinamikleri ve şartları farklıdır. Bazı yerlerde lokal bazı ittifaklar gelişebilir. Bir yerde bir partiyle başka bir yerde başka bir partiyle başka bir grupla ittifak olabilir. Farklılıklar içine girebiliriz bunu zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, törendeki konuşmasının ardından adaylarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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