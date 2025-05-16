Hulusi Akar: Türkiye Artık Söz Dinlenen Bir Ülke

1) HULUSİ AKAR: ARTIK SÖZ DİNLEYEN DEĞİL, SÖZÜ DİNLENEN TÜRKİYE VAR

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek, "Söz dinleyen değil. Bitti artık, sözü dinlenen Türkiye var. Artık Türkiye uluslararası ortamda özne haline geldi" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Elazığ'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akar'a ziyaretinde Milletvekili Erol Keleş ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da eşlik etti. Burada açıklama yapan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi şanla ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük atılımlar yaptı, yapmaya devam ediyor. Bunun sonucunda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için, terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi için bu Türkiye Yüzyılında elimizden gelen ne ise onu yaptık, yapacağız. Bizim 2500 yıllık bir tarihimiz var, bir geçmişimiz var. Bu tarih bizim için şanlı bir tarih. Bu tarihte herkesin yeri var. Dolayısıyla biz 86 milyonluk bir millet olarak görüyoruz. Bir bayrak altında, bir millet olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu milli birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde gerçekleştirmek suretiyle sağa sola bakmadan ilerleyeceğiz ve gerçekten layık olduğu şekliyle ülkemizi layık olduğu seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz ve getireceğiz inşallah. Asil milletimizin yani sizlerin sevgisi, güveni ve duası olduğu müddetçe bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çalışanlarının hiçbir aşamayı aşamayacağı hiçbir engel yok. Yapamayacağı hiçbir görev yok. Allah'ın izniyle bunların hepsini bugüne kadar başardık. Bunu da başaracağız. Bu terörsüz Türkiye konusunda hepimizin hassas olması lazım. Hepimizin katkı sağlaması lazım. Hepimizin dikkatli olması lazım. Bu terörsüz Türkiye'nin amacı açık ve net belli. Bizim enerjimizi, bizim insanımızı, gençlerimizi korumak, kollamak. Paramızı, pulumuzu çarçur etmemek, işimize gücümüze bakmak. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, bu mali külfet dahil bundan kurtulup ülkemizin kalkınmasına yönelmemiz lazım. Bunun için de bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarmamız, emniyet teşkilatımız ve kurucularımız omuz omuza terörle mücadele ettiler ve bugünlere gelindi. Bizim dileğimiz, temennimiz bir an önce bu fesih kararının uygulanması, silahların bırakılması ve buna bağlı olarak da bütün vatandaşımızın 86 milyon vatandaşımızın çok daha güvenli bir şekilde, çok daha müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesi" dedi.

Türkiye'nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye, sözü dinlenen bir Türkiye. Söz dinleyen değil. Bitti artık, sözü dinlenen Türkiye var. Artık Türkiye uluslararası ortamda özne haline geldi. Türkiye burada ve güneyimizde, kuzeyimizdeki bütün çatışmaların, gerginliklerin, oradaki krizlerin önlenmesi ve çözülmesi için kilit rol oynuyor. Yani bu konuda gerçekten ne kadar konuşsak, görüşsek azdır. İnşallah biz sadece kendimiz için değil, aynı zamanda bölgenin de barışı için, istikrarı için, gelişmesi için, herkesin barış ve huzur içinde, güven içinde yaşaması için her türlü elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Özellikle kendi kardeşlerimize, dost ve müttefiklerimize, kardeşlerimize, başta Kıbrıs, Azerbaycan olmak üzere Libya'da, Sudan'da, Somali'de yapılması gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz" diye konuştu.

'DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili herkesin boykot yapabileceğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Gazze konusunda hepimiz duyarlıyız. Hepimiz hassas, hepimiz takip ediyoruz. Orada gerçekten bir katliam başladı. Daha sonra bir etnik temizliğe dönüştü, bu soykırım haline geldi. Orada önce hukuk bitti, daha sonra ne oldu? İnsanlık bitti. Bunları maalesef görüyoruz, takip ediyoruz. Bu çevredekilere elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Siyonazi Netanyahu ve onun etrafındaki yönetimdekilerin gerekli cezayı bulması için, döktükleri kanda boğulması için, döktükleri göz aşlarında boğulması için de elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Boykot dahil bunlara verebileceğimiz ne zarar varsa. Bunlar için de gece gündüz demeden gerekli çalışmaları yapıldı, yapılıyor ve bunu da bizim herkesin yapabileceği en basit konu boykot. Belli mal ve malzemeler var. Almayın, gitmeyin, kullanmayın. Hiç olmazsa bu şekilde inancımızı, bu şekilde desteğimizi arkadaşlar ortaya koyalım."