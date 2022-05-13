İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,Göç İdaresi Başkanlığı'nın, 15 bin sığınmacının vatandaşlık işlemini iptal ettiğine ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddialarını yalanladı.

"FERT FERT DEĞERLENDİRME YAPILMAKTA"

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın sosyal medya hesabından yatığı açıklamada "Vatandaşlık işlemlerinin her aşamasında milli güvenlik, kamu düzeni, terör irtibatı - iltisakı dikkate alınmakta. Vatandaşlık iptalinde fert fert değerlendirme yapılmakta olup toplu iptal söz konusu değil. 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri de uydurma." dedi.

"VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNİ NÜFÜS MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlık işlemleri tüm uyruklar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sadece geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak vatandaşlık talebi halinde Göç İdaresi Başkanlığı'ndaki ilgili bilgi ve belgeler ilk incelemeler yapılarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne aktarılarak işlemlere devam edilmektedir."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

BAŞVURU AŞAMALARI TEK TEK SIRALANDI

Türk vatandaşlığını kazanma yolları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda çok açık belirtilmektedir. İlgili Kanunun 12. maddesine göre milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, terörle irtibatı ve iltisaki olmamaları esas olup işlemlerin her aşamasında bu durum dikkate alınmaktadır. Ayrıca Türk vatandaşlığının kazanılması sürecinde 8 aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir:

1. Başvuru

2. Teknik Çalışma Grubu incelemesi

3. İl Güvenlik Soruşturması

4. Valilik Komisyonu

5. Dosya Kontrolü

6. Arşiv Araştırması

7. Onay Süreci

8. Tescil

"İŞLEMLER YARGI DENETİMİNE TABİ"

Tüm uyruklarda da aynı usul ve esaslar geçerli olup, bu aşamalardan geçildikten sonra Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir. Ayrıca Türk vatandaşı olduktan sonra da milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini bozan, terörle irtibatı ve iltisaklı oldukları tespit edilenlerin vatandaşlığının iptali yoluna gidilmektedir. Bu tespitler sonrası yapılan değerlendirmeler fert fert yani bireysel olarak yapılmakta olup toplu vatandaşlık iptali söz konusu değildir. Tüm bu işlemler yargı denetimine de tabidir. Hal böyle iken bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan "15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi" haberleri kesinlikle doğru olmayıp, tamamen uydurmadır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik tetkik işlemleri Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde yıllardır aynı usulle gerçekleşmektedir.

Çataklı, konuya ilişkin bu paylaşımı yaptı: