İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" dedi.

İL SEKRETERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında il başkanlığın mescidinde namaz kılan İl Başkanı Salih Demir yaralanırken, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Yerlikaya, olayı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

"ŞAHIS YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

ADALET BAKANI TUNÇ: GEREKLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Sn. Salih Demir ve İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin'e İl Binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden Salih Demir'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.