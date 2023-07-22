İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı

22.07.2023 20:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalandığını ve gözaltına alındığını belirtti. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı yaralanırken, İl Sekreteri hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" dedi.

İL SEKRETERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında il başkanlığın mescidinde namaz kılan İl Başkanı Salih Demir yaralanırken, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.

HÜDA PAR saldırısının ardından Bakan Yerlikaya duyurdu: Şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Yerlikaya, olayı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

"ŞAHIS YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

HÜDA PAR saldırısının ardından Bakan Yerlikaya duyurdu: Şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı

ADALET BAKANI TUNÇ: GEREKLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Sn. Salih Demir ve İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin'e İl Binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden Salih Demir'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

HÜDA PAR saldırısının ardından Bakan Yerlikaya duyurdu: Şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı
YORUMLAR
500

Ali Yerlikaya, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:14 İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı
20:10 HÜDA PAR saldırısının ardından Bakan Yerlikaya duyurdu: Şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı
20:08 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı
20:06 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saldırıyı lanetliyoruz, hadise her yönüyle aydınlatılacak
19:53 Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
19:49 HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz: Münferit bir olay değil
19:23 Son Dakika: Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıda il sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti
19:19 Son Dakika: Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı! İl sekreteri hayatını kaybetti, il başkanı yaralandı
18:51 Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e bıçaklı saldırı
18:43 CHP, Halk TV ile ilişkisini sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 20:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, HÜDA PAR İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement