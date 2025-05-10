İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız' - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız'

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Terörsüz Türkiye\' hedefine ulaşacağız\'

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz" dedi.

10.05.2025 12:49
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) İstanbul'da düzenlediği 13'üncü Dönem 1'inci Genişletilmiş Başkanlar ve Üye Buluşmaları etkinliğine katıldı. Bakırköy'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON yönetim kurulu üyeleri, farklı şehirlerden gelen şube başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

'GÜÇLÜ OLMAK, AHLAK VE ADALETLE MÜMKÜNDÜR'

Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ticaretin bireysel zenginlikten çok, toplumsal kalkınmaya hizmet ettiği nice örneklere sahibiz. Hilf'ül-Fudul, Peygamber Efendimiz'in genç yaşta dahil olduğu ve haksızlığa karşı adalet için kurulan bir birliktir. Ahilik ahlakı, işin özünü yapan; ticaretin içine tevazuyu, hakkaniyeti ve paylaşmayı yerleştiren bir teşkilattır. Bu kadim miras bizlere gösteriyor ki güçlü olmak için zengin olmak yetmez; güçlü olmak, ahlaklı ve adil olmakla mümkündür. Tek başına güç, zenginlik veya itibar getirmez. Gücü; adalet, ahlak ve dayanışma temeli üzerinde yükseltmek gerekir" diye konuştu.

'OMUZ OMUZA VEREREK BU ÇAĞIN MEYDAN OKUMALARINA KARŞI DURABİLİRİZ'

Bakan Yerlikaya, küresel finans ağları ve üretim zincirlerinin yeni bir iş birliği anlayışını zorunlu kıldığını ifade etti. Yerlikaya, "Bugün küresel ölçekte kurulan finans ağları, üretim zincirleri, stratejik birliktelikler bizlere daha fazla iş birliği, daha fazla ortak vizyonla hareket etme zorunluluğu yüklüyor. Çünkü ancak omuz omuza vererek bu çağın meydan okumalarına karşı durabiliriz" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR OYUN KURUCU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun her alanda daha güçlü bir ülke inşasını hedeflediğini belirten Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: "İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu da; ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alanda daha adil, daha güçlü ve daha dirayetli bir Türkiye inşasını hedeflemektedir. Türkiye, son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür. Dolayısıyla bizlere düşen hem ekonomik açıdan hem teknolojik açıdan hem de insan kaynağı bakımından kendimizi geliştirmek, bu küresel yarışta söz sahibi olmaktır. Böylece mazlum coğrafyaların sesi olma sorumluluğunu daha güçlü üstlenmektir."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ'

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü güvenlik politikalarına değinen Yerlikaya, "İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealimizi el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Ülkemizin devlet geleneği, genç nüfusu, stratejik konumu, tarihten süzülüp gelen sağlam medeniyet birikimi bizlere bu güveni fazlasıyla veriyor. Bu yolda bizim de sorumluluklarımız var. İçişleri Bakanlığı olarak bizler, milletimizin huzurunu daim kılmak, şehirlerimizi güvenle yoğurmak, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz" dedi.

'HUZUR OLMAYAN YERDE KALKINMA OLMAZ'

Ekonomik büyüme ve güven ortamının birlikte ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz. İstiyoruz ki iş dünyamız, emniyet ve istikrar ortamında daha üretken hale gelsin, ülkemizi büyütsün. O nedenle hepimizin ortak sorumluluğu olan güven iklimini korumak ve geliştirmek birinci vazifemizdir" diye konuştu.

'ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE ÜSTÜNE DARBE'

Organize suçla mücadeleye dair güncel verileri paylaşan Yerlikaya, "Hamdolsun, kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadele neticesinde; organize suç yapılarının inlerine bir bir girilmiş, zehir tacirlerine ve suç odaklarına darbe üstüne darbe indirilmiştir. Amacımız sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda huzurun ve güvenin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir hale gelmesidir. İnancımız odur ki bu millet, tarih boyunca olduğu gibi bugün de hayrın öncüsü, adaletin temsilcisi olmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız' - Son Dakika

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