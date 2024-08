Politika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman Belediye binasının temel atma törenine katıldı.

TBB'nin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İmamoğlu, törendeki konuşmasında, deprem bölgesindeki şartlar iyileşinceye kadar durmadan çalışacaklarını söyledi.

Devletin bütün kurumlarının vatandaşın olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Kurumları birbiriyle yarıştıran veya kapıştıran değil, birbiriyle buluşturan, barıştıran, çalıştıran, adımlar atılıyor mu? Biz bunları takip ediyoruz. Devletin her kurumu, belediyeler, bakanlıklar, müdürlükler, valilikler her biri sizin hizmetinizde. Çünkü bu cennet vatanın her karış toprağı 86 milyon insanımızın eşit hissedar olduğu bir vatandır." dedi.

Adıyaman'a İBB olarak 2 ayrı eser kazandırdıklarını belirten İmamoğlu, " Yaylakonak'ta, Çat Deresi'ndeki birçok köyü birbirine bağlayan yıkılmış köprüyü İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Adıyamanlılara, Yaylakonak'taki hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yine Gölbaşı'nda güzel bir parkı bitirdik. O park hizmete girdi, Gölbaşı'ndaki vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunduğunu görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun ve hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan Yaylakonak Köprüsü ve Gölbaşı Parkı'nın açılışları da yapıldı. Buradaki açılış törenlerine canlı bağlantı gerçekleştirildi.