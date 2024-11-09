İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti

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Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin hizmet araçları tanıtımında yaptığı konuşmada, belediyelere atanan 'kayyum'lar üzerinden iktidara yüklendi. İmamoğlu, "2028'e kadar gidecek soluğunuz kalmadı. Bu ülkenin mülki idarecilerine, yargı mensuplarına diyorum ki; hakka ve hukuka uygun işinizi yapın. Şiddetle öneriyorum. Milletin verdiği sıfatı istismar edenlerle bu millet sandıkta hesabını görecek. Yargı önünde hesap vermesini sağlayacak. Aklınızı başınıza toplayın" ifadelerini kullandı.

09.11.2024 18:32
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının katkıları ile Hatay'da yapılan İBB Emekçileri Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin teslim töreni yapıldı. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, buradan sonra ise Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) hizmet araçları tanıtımına geçti. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada iktidara 'kayyum' tepkisi gösterdi.

"2028'E KADAR SOLUĞUNUZ KALMADI"

AK Parti iktidarının olağan genel seçimlerin yapılacağı tarih olan 2028'e gidecek takatinin kalmadığını söyleyen İmamoğlu, "Bu millet, bu millet sizi artık hafızasından silmeye kararlı kardeşim. Sizi evlerinize yollamaya kararlı. Çok uzun bir zaman yok önünüzde, bugünden söyleyeyim. Hele hele 2028'e kadar gidecek soluğunuz da kalmadı. Tavrınız da bitti. Hepiniz, hepiniz göreceksiniz. Ben şimdiden onlara geçmiş olsun diyorum. Güle güle diyorum onlara, güle güle şimdiden. O yüzden, o yüzden ben bu belediye başkanı arkadaşlara, bu, bu ülkenin, bu ülkenin adalet dağıtmak zorunda olan mülki idarecilerine, yargı mensuplarına diyorum ki; hakka ve hukuka uygun işinizi yapın. Şiddetle öneriyorum, şiddetle öneriyorum. Telafisi mümkün olmayan adımlardan özellikle kaçınmalarını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen Remzi Kartal ile telefon görüşmesine de değinen İmamoğlu, "Ama 10 yıl önce yemeği yiyen terörist değil, uydurma bir telefon konuşması üzerinden birileri terörist. Yahu siz bizi 10 senedir terörist ilan ediyorsunuz ya! 10 senedir bizi terörist ilan ediyorsunuz. Niye? Niye? Ona oy verdin mi her şey güzel, ona oy vermedin mi terörist. Ya bir milleti böyle bölen bir akıl yaşadı mı bu topraklar? Hayır! Bunların dışında hiç kimse bu millete böyle bir şey yaşatmadı. Onun için bu, açık ve net söylüyorum altını çizerek; bu milletin her ferdine hukuksuzca davranan herkes, sıfatı ne olursa olsun, kısa bir süre sonra yaptıkları adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, vicdansızlıkların hesabını millete de verecek, hukukun önünde de hesabını verecek kardeşim. Bu kadar net." diye konuştu.

"AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN"

İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Öyle bir verecek ki; adaletsizlik, yaptıkları hukuksuzlukları bir daha bu topraklarda kimse yapmaya cesaret edemeyecek. Milletin verdiği sıfatı arkasına aldığı güçle istismar edenlerle bu millet sandıkta hesabını görecek. Sonra da adaletli bir yargı süreci herkesin yargılanarak yargı önünde hesap vermesini sağlayacak. O bakımdan diyorum ki, diyorum ki; aklınızı başınıza toplayın. Milletinizi, vatanınızı seven, hukuka uygun, insan haklarına uygun bir uygulamayla görevinizi yapın."

İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda \'2028\'i işaret etti, birilerini tehdit etti

Ekrem İmamoğlu, Politika, Kayyum, Eğitim, Yaşam, Hatay, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • okan:
    Boş boş konuşuyor teröriste terörist diyemeyen yanında çalıştıran şahıs 37 20 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Boş teneke sen önce İstanbul a bak her yer dökülüyor 27 12 Yanıtla
  • Nurhat Akbaş:
    Ne boş bir adamsın belediye başkanımısın yoksa CHP nin mi 22 11 Yanıtla
  • yılmaz çelik:
    boş boş yorum yapmayın adam doğru söylüyor... 7 22 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aha cikti işte bu seferde tehdit ediyor allah akıl fikir versin sana 20 4 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Memlekette en boş konuşanlardan yargıya parmak sallayan sen değilmisin hukuksuzluk yapan sen değil misin 19 5 Yanıtla
  • Hüseyin Bakır:
    Mansur başkanın önünü kesemeyeceksiniz, önce içinizdeki kangreni kesin atın ..adayımız başkan Mansur , bay eko 11 10 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    hesap vereceklerin en önünde sen varsın bay kibir abidesi.. 16 5 Yanıtla
  • Ateş:
    Almazsak ne olur Eko efendi.Sen kola kola yürüdüklerine söyle bunu Eko efendi.Atar gider yapma,asıl sen aklını başına al.Kendini bişey zannetme Eko. 16 4 Yanıtla
  • monşer null:
    hiç Birşey yapamazsın Arkadaş 14 5 Yanıtla
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