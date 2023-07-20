İmamoğlu, CHP İleri Gelenleriyle İnternet Üzerinden Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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İmamoğlu, CHP İleri Gelenleriyle İnternet Üzerinden Toplantı Düzenledi

20.07.2023 18:27

Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlediği ortaya çıktı. Toplantıda olağanüstü kurultay konuşulduğu ve İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği tartışılmaya başlandı. İmamoğlu'nun alternatifi olarak Mustafa Sarıgül'ün adı dillendirilmeye başlandı.

Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlediği ortaya çıktı. CHP'li Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan toplantıda bulunurken; görüşmede CHP olağanüstü kurultay konuşuldu. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İmamoğlu'nun 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği de tartılmaya başlandı. CHP kulislerinde İstanbul seçimi için Ekrem İmamoğlu'nun alternatifi olarak Mustafa Sarıgül'ün adı dillendirilmeye başlandı.

GÖRÜNTÜ SIZDIRILDI, ORTALIK KARIŞTI

CHP'de "değişim" tartışmasını başlatan isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle yaptığı çevrimiçi toplantının sızdırılması, CHP'yi karıştırdı. Toplantıda CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanısıra, Kılıçdaroğlu'nun bir dönem A takımında yer alan Bülent Tezcan, Engin Altay, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel gibi isimler yer aldı. Ele alınan başlıklar ise bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınma kararlarının kaldırılması ve olağanüstü kurultay süreciydi.

İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Toplantının gizli bir tarafı olmadığını ifade eden İmamoğlu, "Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle konuşulur, parti meclisi üyeleriyle konuşuluyor, partinin eski yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜYÜ SIZDIRANI ARAŞTIRACAKLAR

Görüntüleri sızdıran kişiyi araştıracaklarını belirten İmamoğlu, "Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş… Bunu seven kimler var. Partinin içinden mi var, dışından mı var. Ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" dedi.

İBB ADAYLIĞI DA TARTIŞLMAYA BAŞLANDI

Yaptığı bu hamle sonrası CHP'de şimşekleri üzerine çeken İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yeniden İBB adayı gösterilip gösterilmeyeceği de tartışılmaya başlandı. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre; İmamoğlu'nun alternatifi olarak CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün adı dillendirilmeye başlandı. Hatırlanacağı üzere Sarıgül 2014 yerel seçimlerinde de İBB adayı olmuş ve AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş'a karşı seçimi kaybetmişti.

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Son Dakika Politika İmamoğlu, CHP İleri Gelenleriyle İnternet Üzerinden Toplantı Düzenledi - Son Dakika


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