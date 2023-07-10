Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın ismi İBB'deki görevinden aldı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın ismi İBB'deki görevinden aldı

10.07.2023 15:36

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkarken, her fırsatta genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı.

Seçim sonrası CHP genel başkanlığına göz kırpan ve her fırsatta değişim mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken bir karar aldı. İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı.

"ZARAR VERİR"

İmamoğlu'nun bugün Sarıyar ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülürken Sözcü'de yer alan habere göre İBB Başkanı, "Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır" dedi.

"YOLUN YOLUMUZDUR"

Öte yandan Yarıyar'ın sosyal medya hesabındaki sabitlenmiş tweet'inde Kılıçdaroğlu ile birlikte bir fotoğrafı yer alıyor. Söz konusu paylaşımda, "Yolun yolumuzdur" yazıyor.

2022'DE ATANMIŞTI

Bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini de yapmış olan Selçuk Sarıyar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği'nin yanı sıra İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nde divan üyesi ve dış ilişkiler komisyon üyesi görevlerinde bulunan Sarıyar, 2022 yılında İBB Başkanvekili olarak atanmıştı.

SELÇUK SARIYAR KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu olan Selçuk Sarıyar ilköğretimi Tuzla'da, liseyi Kadir Has Anadolu Lisesi'nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu.

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