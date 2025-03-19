İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul'da Taksim'e çıkan metro istasyonları kapatıldı.

19.03.2025 10:34
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak için 19- 23 Mart tarihleri arasında toplantı ve gösterileri yasakladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası İstanbul'da Taksim'e çıkan metro istasyonları kapatıldı.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı

BU YOLLAR DA TRAFİĞE KAPALI

Öte yandan yasak kapsamında bazı cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

1-) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.



İmamoğlu\'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul\'da bazı metro istasyonları kapatıldı

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Burak üstün:
    ohal ilan edeydiniz bari yeter artık sizden çektiğimiz sosyal medyayı kapat yolları kapat onu kapat bunu kapat önce ümit özdağ sonra diğerleri akp karşıtı kim varsa susturuyosunuz adalet,hukuk bu değil sandık istiyoruz 223 84 Yanıtla
    Abdullah K:
    Kaybol salak Burak gözünü aç artık sahtekar CHP’nin gerçek yüzü çıkıyor ortaya 0 0
    340856:
    Devlet babadır. ne derse o olur. adam olunacak. o kadaaarrrrr. 0 0
    Uğur Kart:
    TÜRKİYE ZATEN KARARINI VERMİŞ SEN DAHA NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUN 0 0
  • etematakan44:
    mutlu musunuz %52 ? 164 36 Yanıtla
    Mehmet Yavuz:
    hemde çokkkkkkk iyi oldu herşey güzel olmaya başladı 0 0
    Uğur Kart:
    SENİN MUTLU OLMADIĞIN BELLİ 0 0
  • fmpsd69v55:
    ülke kuzey Kore oldu makarnacılar sayesinde 116 51 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    hükümet korkusundan ne yapacağını şaşırdı 110 45 Yanıtla
  • Bünyamin Kabataş:
    Adam aday olucam dedi herkes tutuştu bu kadar korkmayın şaka yapmış saka ???? 70 29 Yanıtla
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