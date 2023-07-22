İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddiaları yalanlandı

22.07.2023 22:33

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddiaları yalanlandı. CHP'den yapılan açıklamada, toplantıda böyle bir ifadenin kullanılmadığı belirtildi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, krizin ardından ilk kez bir araya gelerek Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldılar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" şeklinde rest çektiği iddia edildi. İddiaları yalanlayan CHP'den yapılan açıklamada, "Toplantıda belediye başkanlarımız düşünce ve önerilerini açıklamışlardır. Ancak, kamuoyunda yaygınlaştırılmaya çalışılan yukarıdaki ifade kullanılmamıştır." ifadelerine yer verdi.

KRİZİN ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de "değişim" rüzgarlarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerdeki "gizli toplantı" ile tavan yaptı. CHP'li üst düzey isimlerle online gerçekleştirdiği toplantının görüntüleri sızan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, krizin ardından ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

"GENEL BAŞKANLIĞA DEVAM EDERSENİZ BEN YOKUM"

Belediye Başkanları Toplantısı ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na, "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediği, "Konuşmanızı toparlayın" diye araya giren CHP'li Ahmet Akın'a, "Toparlayamam, dinleyeceksin" yanıtını verdiği öne sürüldü.

"İDDİA GERÇEK DIŞI"

Konuyla ilgili CHP'den açıklama geldi. İddiaları yalanlayan CHP, söz konusu ifadelerin kullanılmadığını söyledi. CHP Doğrulama hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Merkezimizde gerçekleşen Belediye Başkanları toplantımızda, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanımıza yönelik olarak; 'Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum' şeklinde bir beyanda bulunduğu iddiası gerçek dışıdır. Toplantıda, gelecek yerel seçim gündemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirmeleri yapılmış olup, tüm saygın belediye başkanlarımız düşünce ve önerilerini açıklamışlardır. Ancak, kamuoyunda yaygınlaştırılmaya çalışılan yukarıdaki ifade kullanılmamıştır."

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na restine CHP'den yalanlama: İddia gerçek dışı
İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na restine CHP'den yalanlama: İddia gerçek dışı
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CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan 'Genel Başkanlığa devam ederseniz yerel seçimde ben yokum' resti CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan 'Genel Başkanlığa devam ederseniz yerel seçimde ben yokum' resti CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddiaları yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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