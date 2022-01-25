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İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi - Son Dakika

İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi

25.01.2022 19:51

İstanbul'da kar yağışı etkisi altındayken dün gece İmamoğlu'nun bir restoranda görüntüsünü paylaşan AK Partili Betül Sayan Kaya'ya CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu "Bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı?" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun görüntüyü doğrulamasının ardından Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım" ifadelerini kullandı.

Kar yağışının hayatı adeta durma noktasına getirdiği İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında görüntülenmesi tartışmaları siyasi boyuta getirdi.

"BALIK KEYFİ YAPARAK BAŞKANLIK YAPILMAZ"

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, dün akşam sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerini paylaşmış ve "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

"BU BÜYÜK YALANI SÖYLERKEN BİRAZ UTANMAZ MI?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Kaya'nın bu paylaşımına " Türkiye'nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor" açıklamalarıyla yanıt vermişti.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM, GERÇEKTEN UTANDIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranda olduğunu doğrulaması üzerine paylaşımı silen Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan özür dileyerek "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" dedi.

"BU SAATE KADAR AÇIKLAMA YAPILMALIYDI"

Özrü kendi hatası dolayısıyla dilediğinin altını çizen Bekaroğlu, "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey'in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi - Son Dakika
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