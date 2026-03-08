İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk - Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
08.03.2026 18:14
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Biz, komşularımızın topraklarında bulunan ABD üslerine, tesislerine ve varlıklarına saldırıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Dünyadaki hiç kimse tarafından bir tehdit olarak algılanmak istemediğimiz için kasıtlı olarak (füze) menzilimizi 2 bin kilometrenin altında tuttuk" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Dünyadaki hiç kimse tarafından bir tehdit olarak algılanmak istemediğimiz için kasıtlı olarak (füze) menzilimizi 2 bin kilometrenin altında tuttuk" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, "ABD ve İsrail halkımızı öldürüyor, kız öğrencileri öldürüyor, hastanelere saldırıyorlar" dedi.

İsrail ve ABD'nin geçen yıl 12 gün süren savaşı sona erdirmek için varılan ateşkesi çoktan bozduğunu belirten Arakçi, "Şimdi yine ateşkes mi istiyorsunuz? Bu iş böyle yürümez. Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna sağlamadıkça, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"İRAN VE RUSYA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerinin konumuna ilişkin istihbarat sağladığına dair çıkan haberler hakkında Arakçi, "İran ve Rusya arasındaki işbirliği yeni bir şey değil, bu bir sır değil" ifadelerini kullanarak, Rus istihbaratının İran'ın ABD askeri varlıklarının yerini tespit etmesine yardımcı olup olmadığına dair bilgi vermedi. Arakçi, "Bize birçok farklı yönden yardım ediyorlar, ayrıntılı bilgim yok" dedi.

"ABD ÜSLERİNE TESİSLERİNE VE VARLIKLARINA SALDIRIYORUZ"

İran'ın Arap ülkelerine kasıtlı olarak saldırmadığını belirten Arakçi, "Biz, maalesef komşularımızın topraklarında bulunan ABD üslerine, tesislerine ve varlıklarına saldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Arakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bölge halkından ABD'nin saldırısı ve bizim misillememiz nedeniyle yaşadıkları rahatsızlıktan" dolayı özür dilediğini açıkladı.

İran'a yönelik bir harekatına nasıl cevap verileceği hakkında Arakçi, İran topraklarına giren her düşmanı bekleyen, onlarla savaşacak ve öldürecek cesur askerlere sahip olduklarını vurguladı.

"MENZİLİMİZİ 2 BİN KİLOMETRENİN ALTINDA TUTTUK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'yi vurabilecek füzeleri üretmeye çok yakın olduğu açıklamasını yalanlayan Arakçi, "Bu doğru değil. Bu aslında yanlış bilgilendirme. Biliyorsunuz, füze üretme kapasitemiz var, ancak dünyadaki hiç kimse tarafından bir tehdit olarak algılanmak istemediğimiz için kasıtlı olarak menzilimizi 2 bin kilometrenin altında tuttuk" dedi.

İran'ın yeni dini liderinin Uzmanlar Meclisi tarafından seçildiğine dair çıkan haberle hakkında Arakçi, yeni dini liderin kim olduğu hakkında bilgi vermeyerek, "Kimse bilmiyor. Etrafta birçok söylenti dolaşıyor. Ama biliyorsunuz, Uzmanlar Meclisi'nin toplanmasını beklememiz gerekiyor" dedi.

"YENİ LİDERİ SEÇMEK İRAN HALKININ GÖREVİDİR"

Trump'ın yeni dini lider seçimine müdahil olmak istediği yönündeki açıklamasına değinen Arakçi, İran'ın kimsenin iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Yeni lideri seçmek İran halkının görevidir. Halk, Uzmanlar Meclisi'ni çoktan seçti ve Uzmanlar Meclisi bu görevi yerine getirecek" dedi.

Kaynak: İHA

18:28
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
