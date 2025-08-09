İran'dan Trump'a Zengezur Tepkisi - Son Dakika
İran'dan Trump'a Zengezur Tepkisi

09.08.2025 22:07
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD, Zengezur Koridoru'nu 99 yıllığına kiraladı" ifadelerine tepki göstererek, "Güney Kafkasya, Trump'ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil. Bu geçit, onun mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır" dedi. Velayeti, Türkiye'ye ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında dün imzalanan üçlü mutabakat zaptının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Zengezur Koridoru'na ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

"BU GEÇİT ONUN MÜLKÜ DEĞİL, PARALI ASKERLERİ İÇİN BİR MEZARLIK OLACAKTIR"

Trump'ın, "ABD, Zengezur Koridoru'nu 99 yıllığına kiraladı" ifadelerine tepki gösteren Velayeti, " Güney Kafkasya, Trump'ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil. Bu geçit, onun mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KORİDORUN İNŞASINDA ISRAR ETTİKLERİNDE ÇOK SAYIDA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRMİŞTİK"

Velayeti, "Bu koridor, bölgenin jeopolitik konumunu değiştirir, sınırları yerinden oynatır ve Ermenistan'ın parçalanması amacıyla tasarlanmıştır. Türkiye ve Azerbaycan bu koridorun inşasında ısrar ettiklerinde, İran Silahlı Kuvvetleri, dönemin Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin komutasında, ülkenin kuzeybatısında çok sayıda tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar, bu girişimi engelleme konusundaki hazırlığımızı ve kararlılığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

"TRUMP KENDİNİ BİR EMLAKÇI ZANNEDİYOR"

Danışman Velayeti, "Bir ülkenin başka bir ülkeye koridor kiralaması söylemi safça bir ifade ve Trump da bu saflığa kendini kaptırmış gibi görünüyor. Trump'ın dünyanın bu tarafında bir koridor kiraladığı iddiası, birinin buradan kalkıp Panama Kanalı'nı kiralaması gibi bir şey. Bu imkansız ve asla gerçekleşmeyecek. Trump, her zamanki gibi gösterişli ama içi boş sözler sarf ediyor. Kendini bir emlakçı zannederek toprak ve bölge kiralamak istiyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN KUZEY İLE KUZEYBATISINDAKİ KARA BAĞLANTISINI TÜRKİYE'YE BAĞIMLI HALE GETİRECEKTİR"

Velayeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daha önceki İran ziyaretinde, hükümetin söz konusu projeyi "açıkça zararlı ve komplo niyeti taşıyor" şeklinde nitelendirdiğini ve kendisinin de koridorun inşasına karşı olduğunu ifade ettiğini hatırlattı. Danışman Velayeti, "Zengezur Koridoru'nun inşası İran'ın sınırlarında değişikliklere yol açacaktır ve ülkenin kuzey ile kuzeybatısındaki kara bağlantısını Türkiye'ye bağımlı hale getirecektir. Bu plan hayata geçirilirse Güney Kafkasya'nın güvenliği tehlikeye girer. Bu nedenle İran, yanında Rusya olsun ya da olmasın, bölgenin güvenliği için adım atacak ve ABD koridorunu engelleyecektir. Ayrıca stratejik açıdan Rusya'nın da bu koridora karşı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

