Linçten zor kurtulmuş! İşte İBB tesis açılışında Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırının en net görüntüleri

2017 yılında ihale edilip yapımına 2018 yılında başlanan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 3. Etap yatırımının açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada tesisin banisi olan ve birinci etap yatırımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, tesis yatırımını büyüterek 2. Etap yatırımını yapan ve açılışı yapılan 3. Etap yatırımını başlatan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, başlayan yatırımı tamamlayarak açılış aşamasına getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut yönetimi ve başkanına teşekkür etti.

TEŞEKKÜR ETMESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Tesisin banisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş'a başkan tarafından teşekkür edilmesi, salonda bulunan bir grup CHP tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilere rağmen Başkan Yazıcı konuşmasına devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'ya verdiği sözleri hatırlatan başkan Yazıcı, geride kalan 3,5 yıllık hizmet döneminde bahse konu işlerde bir ilerleme olmadığını, her platformda olduğu gibi bu platformda da verilen bu sözleri hatırlatmanın görevi olduğunu ifade etti.

SALONDAN AYRILDI, ORTALIK KARIŞTI

Tepkilere rağmen konuşmasına devam edip yerine geçen Başkan Yazıcı, alanda bulunanların öfkesinin geçmemesi tören alanından ayrılma kararı aldı.Yazıcı salondan ayrılırken fanatik grup fiziki şiddet göstermek üzere harekete geçti. Korumalar ve emniyet güçleri başkanı koruma kalkanına alarak, alandan emniyet içinde ayrılmasını sağladılar.

İMAMOĞLU: BURAYA GERMEYE GELMİŞ

Başkan Yazıcı'nın alandan ayrılmasından sonra kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Ne yapsın adam put gibi bir ağıza bakıyor. Sayısını unuttum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.