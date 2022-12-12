Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na yürüyüp konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Doğru bilgi aktarılmıyor - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na yürüyüp konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Doğru bilgi aktarılmıyor

12.12.2022 12:01

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası Türkiye gündemini sallarken, CHP heyeti bu sabah Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlığı konu hakkında sessiz kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'na cevap ise bizzat Bakan Bozdağ'dan geldi. "Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn. Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor" diyen Bozdağ, daha önce yaptığı açıklamayı bu kez Twitter üzerinden yayınladı.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası Türkiye'de büyük infial yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vekiller bu sabah Adalet Bakanlığı önüne kadar yürüyerek kapıda basın açıklamasında bulundular.

BAKAN BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Adalet Bakanlığı'nı kamuoyunda geniş yankı uyandıran istismar olayına sessiz kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'na yanıt ise bizzat Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRU BİLGİ AKTARILMIYOR"

"Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor" diyen Bozdağ, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamayı bu kez de Twitter üzerinden paylaştı.

"YARGIYA GÜVENELİM, YARGILAMA SONUCUNU BEKLEYELİM"

Bakan Bozdağ şu ifadeleri kullandı; "Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır."

Bakan Bozdağ'dan Adalet Bakanlığı önünde konuşan Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi
Bakan Bozdağ'dan Adalet Bakanlığı önünde konuşan Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi
Bakan Bozdağ'dan Adalet Bakanlığı önünde konuşan Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi

"KILIÇDAROĞLU RANDEVU İSTEMİŞ OLSAYDI, KENDİSİNE RANDEVU VERİRDİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir randevu talebinde de bulunmadığını belirten Bakan Bozdağ, "Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu,Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" dedi.

Bakan Bozdağ'dan Adalet Bakanlığı önünde konuşan Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kurmaylarıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nın önüne kadar giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adaleti sağlayacak olan bakanlığın önündeyim. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Gerçekten çok öfkeliyim. İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Günlerdir iktidar bir ses verecek mi diye bekliyorum. Aile Bakanlığı'nın ne yaptığı belli değil. Adalet Bakanlığı sessiz. Bir de 'fotoroman' var...

"84 MİLYON İNSAN SENİN YÜREĞİNLE AYNI ACIYI PAYLAŞIYOR"

Altı yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlığın karşısında kimler suskunluğunu koruyor? Değerli arkadaşlarım, buraya, bu evladımızın sesi olmak için geldik. Adalet istiyor bu kız. Bizim evladımız bu kız. Buradan bu evladımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı-solcusu, inançlısı-inançsızı, doğulusu-batılısı, kim olursa olsun bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor, öfkeleniyor. Hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, emin olun, emin olun bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var."

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Son Dakika Politika Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na yürüyüp konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Doğru bilgi aktarılmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na yürüyüp konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Doğru bilgi aktarılmıyor - Son Dakika
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