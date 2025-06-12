İsrail'e Tepki ve Başsağlığı Mesajları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri asla susturamayacak, hakikatlerin önüne geçemeyecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile vefat eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Özdağ, AK Parti'li Eray Karadeniz'in Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilmesine tepki gösterdi.

Selçuk Özdağ, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yeni radar uygulamasına ve trafik cezalarının artırılmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'de çocuk işçi sayısına ilişkin bazı veriler paylaşarak, "çocukların, sokakta oyun oynaması, okula gitmesi, kitap okuması gerekirken çok tehlikeli işlerde çalıştıklarını" söyledi.

Her yıl 70-80 çocuğun iş kazalarında hayatını kaybettiğini anlatan Çömez, iktidarın bununla ilgili yapması gereken çalışmaları yapmadığını ileri sürdü.

"Dualarımız Gazze halkıyladır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırıların vicdanları kanatmaya devam ettiğini dile getirerek, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acılar, İslam aleminin kalbine bir hançer gibi saplanmıştır. Dualarımız Gazze halkıyladır. Zulmün son bulduğu, adaletin ve barışın hakim olduğu bir dünya için mücadelemiz sürecektir." dedi.

Kılıç, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile vefat eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye Çevre Haftası'nın bu yıl "Plastik Kirliliğini Yenelim" temasıyla gerçekleştirildiğini aktaran Kılıç, "Bu temayla gezegenimizin karşı karşıya olduğu plastik krizine birlikte 'dur' demek için küresel bir çağrı yapılmaktadır. Birlikte hareket edersek doğamız bizimle nefes almaya devam edecektir. Geleceğe bırakacağımız miras, plastik değil, bilinç ve doğa sevgisi olsun." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 12 Haziran'ın, Uluslararası Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olduğunu belirtti. Çocuk işçiliğinin yoksulluk nedeniyle yaşanan bir durum olduğunu dile getiren Koçyiğit, Meclisin, çocuklara ve topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, yeri doldurulamayacak genç bir siyasetçiyi yitirdiklerini söyledi.

Başarır, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması, İstanbul'daki bazı ilçe belediyelerine yönelik soruşturmalar, AK Parti'li Eray Karadeniz'in Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilmesi ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yönelik eleştirilerde bulundu.

"Bu alçakça saldırı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, partisine ve vatandaşlara başsağlığı diledi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz'in Belediye Başkan Vekili seçildiğini anımsatan ve seçime yönelik eleştirilere değinen Akbaşoğlu, daha önce de benzer şekilde oylamaların yapıldığını hatırlattı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisine İsrail'in uluslararası sularda müdahalesine ilişkin Akbaşoğlu, "Bu menfur saldırı, Netanyahu hükümetinin gözü dönmüşlüğünün, hukuk tanımazlığının, zulmü ve terörü devlet politikası haline getiren anlayışının en açık göstergesidir. Seyrüsefer serbestisine ve deniz güvenliğine yönelik bu alçakça saldırı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu artık tartışmaya yer bırakmayacak şekilde bir kez daha kanıtlamıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Akbaşoğlu, Gazze'nin, açlığın silah olarak kullanıldığı, bebeklerin mama yerine bombayla susturulduğu; hastanelerin hedef, okulların harabe edildiği bir yer olduğunu ifade ederek, İsrail'in uyguladığı bu soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisinin büyüyerek devam edeceğini dile getirdi.

Bu zalim düzenin sürmesine göz yumanların da bu suçun ortakları olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri asla susturamayacak, hakikatlerin önüne geçemeyecektir." ifadesini kullandı.