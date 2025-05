İstanbul Depremi: 4 Okul Boşaltıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "3'ü tarihi okul olmak üzere yani onarım açısından sıkıntı yaşadığımız tarihi okul, 1'i de FETÖ'den devralınan okul olmak üzere toplam 4 okulumuz deprem açısından, güvenlik açısından riskli bulundu ve okulları boşalttık" dedi.

TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, engelli öğretmen atamalarına ilişkin, "Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımız zaten açıklamıştı; 1381 engelli öğretmen ataması yapacağımızı. Süreci başlatmıştık, bugün itibarıyla biraz önce atamalar açıklandı sistem üzerinde. Hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla öğretmen arkadaşlarımız, engelli öğretmen arkadaşlarımız da görevlerine başlayacaklar. Hemen hemen yüzde 70, yüzde 80'i, ilk 3 tercihine yerleştiler. Mutluyuz, güzel oldu. Hayırlı olsun" diye konuştu.

'ÖZGÜR ÖZEL BENİM İÇİN SİYASİ FİGÜR OLMAKTAN ÇIKTI'

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'Milli Eğitim Bakanlığı'nda bile jammer var. Belediye de neden olmasın' açıklamasını değerlendiren Bakan Tekin, "Komedi gibi bir şey aslında. Ben daha önce de söyledim. Özgür Özel benim için siyasi bir figür olmaktan çıktı. Onu önemsemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı benim için çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı önderlerimizin oturduğu koltuk o. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının bu tür açıklamalar yapmasına üzülüyorum ve ona cevap vermiyorum ben. Uyarıyorum da bakın ben bir akademisyenim yarın bu işlerden ayrıldığımızda Türk demokrasi tarihi, Türk siyasi tarihi ile ilgili yazılar yazacağız ve şunu söyleyeceğiz; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bugün şöyle dedi, yarın başka bir şey dedi, öbür gün başka bir şey dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor, üzüntü verici bir şey. Ben artık Özgür Özer'i izlerken rahmetli Aşık Mahzuni Şerif'in 'abur cubur Abdullah' diye bir türküsü var; o geliyor aklıma: 'Her sözü yalan, her işi yalan, dolan, her işi bir plan'. Mahzuni Şerif öyle tanımlıyor. Ben artık Özgür Özel'in söylediği şeylerin ciddiyeti benim açımdan yok" ifadelerini kullandı.

'BU, BAKANIN ŞAHSIYLA İLGİLİ BİR JAMMER DEĞİL'

Tekin, jammer kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Bu kadar büyük bir yalan nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Ben yaklaşık 2 yıldır bakanım, bakanlığımızda bakan olarak benim ne jammer kullanmışlığım var ne böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Hiç böyle bir olay yok. Bakanlığımızda jammer var mı; var, doğrudur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaklaşık 9 milyon kişiye yani bakanlığımız içinden ve bakanlığımız dışından başka kamu kurumlarına sınav uygulaması yapılıyor. Bu sınavların güvenliğinin sağlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün soru hazırlama biriminin bu türden iletişim kazaları yaşamaması için, usulsüzlük yaşamaması için tedbir olarak ihtiyaç duyduğu bir cihazdır ve buna ihtiyaç duyar. Bu bavulla gezdirilmez. Çantaya koyup otele götürmeyiz. Orada durur, genel müdürlükte soru yazmak için oraya gelenler veya soru hazırlama sürecinde bulunanların, oranın güvenliği açısından ve bunun güvenliğini de bunu da biz emniyetin ülkemizdeki güvenlik örgütlerinin bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütürüz. Dolayısıyla bu bakanın şahsıyla ilgili bir jammer değil. Bu yürüttüğümüz hizmetin niteliği ve kamu güvenliği açısından ihtiyaç duyduğumuz bir güvenlik tedbiri. O dediğim gibi hani benim çantama yanımda alıp onlar gibi götürüp bir şeyleri saklamaya çalıştığımız bir konum değil" dedi.

'4 OKULUMUZU BOŞALTTIK'

Bakan Tekin, İstanbul depremi sonrası okullardaki son durumun sorulması üzerine de şunları söyledi:

"23 Nisan yani depremin olduğu gün biz biliyorsunuz 23 Nisan etkinlikleri yapıyorduk. Deprem saatinde de biz külliyedeydik. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü vardı. Programımız biter bitmez 4 Bakan Yardımcımızın 4'ü, birim amiri yani genel müdür düzeyindeki arkadaşlarımızın tamamını İstanbul'a dağıttık. İstanbul'da okullarımız ve ilçelerimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının denetiminde okullarımızı yeniden gözden geçirdiler. O gün bize sadece sıra çatlağı sebebiyle yani depremden etkilendiği bildirilen bir okulumuzun haberi gelmişti. Detaylı araştırma yaptığımızda 3'ü tarihi okul olmak üzere yani onarım açısından sıkıntı yaşadığımız tarihi okul olmak üzere 1'i de FETÖ'den devralınan okul olmak üzere toplam 4 okulumuz deprem açısından, güvenlik açısından riskli bulundu ve okulları boşalttık. Herhangi bir sorunumuz yok."

'MESLEK LİSELERİMİZDE HAZIRLADIĞIMIZ İKRAMLARIMIZI SUNDUK'

Bakan Tekin, deprem günü ayrıca İstanbul'daki okullarda İçişleri Bakanlığı ve AFAD'la birlikte çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık olarak 100 bine yakın kişiye orada yemek, çorba, meslek liselerimizde hazırladığımız ikramlarımızı sunduk. Gece misafir ettik. Ardından Bakanlığımız bünyesindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürüten birimlerdeki arkadaşlarımız hem okullarımızda hem ihtiyaç duyulan AFAD'ın koordinesinde yine çalışmalarını yürüttüler. Artı bu hafta başı itibariyle biz İstanbul'daki okullarımızın afet ve acil durum farkındalık eğitimiyle bu haftayı değerlendirdik. Yetişkinler için hazırladığımız afet bilinci eğitimini ücretsiz ve 10 öğrenci yani 10 kursiyer şartını kaldırarak yürütüyoruz. Biz hani elimizden geldiğince bu sürece katkı vermeye çaba sarf ediyoruz."