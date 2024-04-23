İstanbul Valisi Davut Gül, koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a devretti - Son Dakika
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Politika

İstanbul Valisi Davut Gül, koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a devretti

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İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a devretti. Valilik koltuğunda açıklamalarda bulunan Koç, 'Botanik bahçeler, bisiklet yolları herkesin huzur bulduğu alanların çoğalmasını isterim' dedi.

23.04.2024 17:43  Güncelleme: 18:11
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İstanbul Valisi Davut Gül, koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a devretti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a devretti. Valilik koltuğunda açıklamalarda bulunan Koç, "Botanik bahçeler, bisiklet yolları herkesin huzur bulduğu alanların çoğalmasını isterim" dedi.

Şair Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, koltuğunu 4. sınıfı öğrencisi Derin Mina Koç'a devretti. Koltuğa oturan Koç, 23 Nisan konuşması yaptı.

"Türk milletinin fedakar evlatlarını saygı sevgi ve minnetle anıyorum"

4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç; Vali Davut Gül'ün makamına oturarak yaptığı konuşmada, "Sevinç, coşku ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın tüm milletimize ve insanlığa sevgi ve barış getirmesini istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 yılında kapılarını bağımsızlığa, ulusal iradeye ve aydınlık geleceğe açtı. Ne mutlu bize ki bugün burada hür irademizle bayramımızı kutluyoruz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bize armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve canını seve seve veren Türk milletinin fedakar evlatlarını saygı sevgi ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Botanik bahçeler, bisiklet yolları herkesin huzur bulduğu alanların çoğalmasını isterim"

Derin Mina Koç, çocukların en temel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ise "Öncelikle bizim en temel ihtiyaçlarımızdan olan oyun ihtiyaçlarımızın giderilebilmesi için daha fazla çocuk parklarının ve oyun alanlarının olması bu alanların içinde bulunan oyuncakların ve zeminin uygun malzemeden yapılmasını istiyorum. Doğadan uzak olan AVM'lerde vakit geçirmek istemediğim için botanik bahçeler, bisiklet yolları herkesin huzur bulduğu alanların çoğalmasını isterim. İsteklerimi planlarken sadece yaşıtlarımı değil abi ve ablalarımı da düşündüm" dedi.

"Kendi paramı kendi emeğimle kazanmak istiyorum"

Büyüyünce çocuk doktoru olmak istediğini belirten Koç, "Hedefim çocukları iyileştirip kendi paramı kendi emeğimle kazanmak istiyorum. AVM'lerde gezmek istemediğimi, botanik bahçeleri, yürüyüş alanlarının çoğalmasını istiyorum. Devamsızlık ilgili öğrenci hasta ise veya bir durumu varsa önemlidir. Ama okula gitmemek için devamsızlık yaptıysa bu yanlıştır" şeklinde konuştu.

Vali'nin koltuğuna oturan Derin'den " Taksim'de 1 Mayıs için izin"

Derin Mina Koç, basın mensuplarının 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim Meydanı'nda yapılıp yapılmayacağına yönelik sorusu üzerine ise, "İzin veririm tabi ki" dedi.

"Talimatlarınızı aldık. İnanıyorum ki bundan birinci derecede sorumlu olan belediyelerimiz de bu talimatlarınızı almıştır"

Program çerçevesinde kendisini ziyaret eden çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Gül, "Öncelikle Sayın Valimizi tebrik ediyoruz. Gerçekten kendini çok güzel yetiştirmiş. Seni yetiştiren anneyi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Hem diksiyonu çok güzel, hem de verdiğim mesajlar çok çok iyi. İnşallah yarının gençleri olarak mutlu olduğunu, yapmak istediğin işleri yaparsınız. Arkadaşlarınızı tebrik ediyorum bir ekip olarak geldiniz. İstanbul'da da, Türkiye'de de eğitimdeki kalitemiz tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi her geçen gün bir öncekinden daha iyiye gidiyor. Bugün ihtiyaç olarak görülen meselelerin önemli bir kısmını 5 sene önce, 10 sene önce, 30 sene önce hayal bile edemezdik. Ama daha iyisi her zaman mümkün. Özellikle eksikliğini hissettiğiniz yürüme mesafesindeki kütüphaneler, yürüme mesafesindeki okullar, yeşil alanların artırılması, düzenli bir şehirleşmenin yapılması sadece çocuklar için değil, hepimiz için çok çok önemli bir ihtiyaç. Talimatlarınızı aldık. İnanıyorum ki bundan birinci derecede sorumlu olan belediyelerimiz de bu talimatlarınızı almıştır" ifadelerini kullandı. Vali Gül, daha sonra kendisini ziyaret eden çocuklara ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Derin Mina Koç\'a devretti
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül, koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a devretti - Son Dakika
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