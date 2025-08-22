İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

ORC Araştırma, 16-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaptığı siyasi eğilimler araştırmasının sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar illere göre farklılık gösterirken, bazı illerde iktidar ile muhalefet arasındaki rekabetin oldukça yakın olduğu dikkat çekti.

KARADENİZ'DE AK PARTİ ÖNDE

Karadeniz illerinde yapılan ölçümlerde AK Parti'nin birinci parti konumunu koruduğu görüldü. Özellikle Rize ve Trabzon'da AK Parti'nin yüzde 40'ın üzerinde oy aldığı, CHP'nin ise %25 bandında kaldığı gözlemlendi.

Ordu: AK Parti %36,4, CHP %28,9, MHP %9,2, İYİ Parti %8,5.

BATI KARADENİZ'DE DENGELER DEĞİŞİYOR

Batı Karadeniz illerinde ise tablo daha dengeli. Zonguldak'ta CHP %36,1 ile birinci parti çıkarken AK Parti %34,3'te kaldı. Karabük ve Kastamonu'da AK Parti önde görünse de CHP'nin %25-31 aralığında aldığı oy oranları rekabeti yüksek bir tablo ortaya koyuyor. Ankete göre, Zonguldak AK Parti'den CHP'ye geçen il olarak öne çıkıyor.

Karabük: AK Parti %30,8, CHP %25,2, MHP %11,4, Yeniden Refah %10,2.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KIYASIYA YARIŞ

Araştırmada Ankara ve İstanbul sonuçları da dikkat çekti. Her iki şehirde de CHP küçük farklarla önde görünüyor. İstanbul'da CHP ile AK Parti arasındaki fark yalnızca 0,5 puan olurken, Ankara'da fark 1,6 puan seviyesinde.

Ankara: CHP %32,5, AK Parti %30,9, MHP %8,4, İYİ Parti %6,2.

