İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
22.08.2025 11:51
ORC Araştırma'nın 16-20 Ağustos 2025 tarihlerinde yaptığı anket sonuçlarına göre; Karadeniz illerinde AK Parti önde görünürken, büyükşehirlerde CHP ile başa baş bir tablo ortaya çıktı. Rize'de AK Parti %43,9 ile birinci parti olurken, Zonguldak'ta %36,1 ile CHP öne geçti. İstanbul'da CHP %31,7, AK Parti %31,2; Ankara'da ise CHP %32,5, AK Parti %30,9 oy aldı.

ORC Araştırma, 16-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaptığı siyasi eğilimler araştırmasının sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar illere göre farklılık gösterirken, bazı illerde iktidar ile muhalefet arasındaki rekabetin oldukça yakın olduğu dikkat çekti.

KARADENİZ'DE AK PARTİ ÖNDE

Karadeniz illerinde yapılan ölçümlerde AK Parti'nin birinci parti konumunu koruduğu görüldü. Özellikle Rize ve Trabzon'da AK Parti'nin yüzde 40'ın üzerinde oy aldığı, CHP'nin ise %25 bandında kaldığı gözlemlendi.

  • Ordu: AK Parti %36,4, CHP %28,9, MHP %9,2, İYİ Parti %8,5.
  • Samsun: AK Parti %34,1, CHP %25,9, MHP %11,2, İYİ Parti %9,6.
  • Trabzon: AK Parti %40,2, CHP %24,2, MHP %8,4, İYİ Parti %6,3.
  • Rize: AK Parti %43,9, CHP %23,2, MHP %9,2, Yeniden Refah %7,5.

BATI KARADENİZ'DE DENGELER DEĞİŞİYOR

Batı Karadeniz illerinde ise tablo daha dengeli. Zonguldak'ta CHP %36,1 ile birinci parti çıkarken AK Parti %34,3'te kaldı. Karabük ve Kastamonu'da AK Parti önde görünse de CHP'nin %25-31 aralığında aldığı oy oranları rekabeti yüksek bir tablo ortaya koyuyor. Ankete göre, Zonguldak AK Parti'den CHP'ye geçen il olarak öne çıkıyor.

  • Karabük: AK Parti %30,8, CHP %25,2, MHP %11,4, Yeniden Refah %10,2.
  • Kastamonu: AK Parti %34,5, CHP %30,9, MHP %10,4, Yeniden Refah %6,5.
  • Bolu: AK Parti %30,8, CHP %28,7, MHP %16,1, Yeniden Refah %5,0.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KIYASIYA YARIŞ

Araştırmada Ankara ve İstanbul sonuçları da dikkat çekti. Her iki şehirde de CHP küçük farklarla önde görünüyor. İstanbul'da CHP ile AK Parti arasındaki fark yalnızca 0,5 puan olurken, Ankara'da fark 1,6 puan seviyesinde.

  • Ankara: CHP %32,5, AK Parti %30,9, MHP %8,4, İYİ Parti %6,2.
  • İstanbul: CHP %31,7, AK Parti %31,2, DEM Parti %7,3, MHP %5,2, İYİ Parti %4,5.

SONUÇLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

  • Araştırmaya göre AK Parti özellikle Karadeniz illerinde güçlü konumunu sürdürürken, büyükşehirlerde CHP ile arasındaki fark kapanmış durumda.
  • Yeniden Refah Partisi, Karabük, Kastamonu ve Rize'de %6 ila %10 arasında oy oranıyla dikkat çekti.
  • İYİ Parti'nin Karadeniz ve İç Anadolu'da %4-10 bandına gerilediği görüldü.
  • DEM Parti'nin en yüksek oy oranına ulaştığı il ise %7,3 ile İstanbul oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Olgun Kızıltepe, AK Parti

Son Dakika Politika İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi - Son Dakika

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi - Son Dakika
